羅子溢曬一家四口合照勁溫馨　楊茜堯零水腫越生越靚

羅子溢（前名羅仲謙）與太太楊茜堯（前名楊怡）結婚5年，二人去年4月榮升父母，誕下愛女小珍珠，想不到二人兩年抱兩，早前楊茜堯秘密入院誕下兒子，湊成「好」字。懷孕過程全程保密。羅子溢今日（23日）在IG曬出一家四口的溫馨合照，並再次分享為人父的心情：「作為丈夫，好感激太太嘅付出，懷孕期間太太同時要照顧心心，又要打理各方面嘅事情，要好感激太太嘅一切一切。當細佬出世嘅時候，睇到心心有微妙嘅轉變，感覺佢突然長大，可能感受到自己係姐姐，睇到佢主動摸細佬、錫細佬，我同太太都好感動，作為父母最大心願都係希望自己嘅小朋友能快樂、健康成長！」照片可見，久未露面的楊茜堯Keep得非常好，越生越靚。

好溫馨呀！（IG/@lawhimmm）

楊茜堯亦講道：「這幾天收到很多朋友的祝福和問候，但沒有時間遂一多謝，實在抱歉。是的，我們的家多了一位小寶貝，他的到來令我們欣喜萬分！能夠再一次體會小生命在自己身體裏成長，還是充滿著莫名的興奮和悸動，時間短暫，倍感珍惜……」

「我相信每一位媽媽，有了自己的孩子後，有時也會有軟弱無助的時候，但是因為你們，媽媽會有更多的勇氣和堅定的意志，勇敢向前。因為有了你們讓我們成就更好的自己，大家手拖手迎接未來，爸爸媽媽都會一起加油！」

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