Edan想出跳唱歌但自認未夠班︰我做Anson Lo嘅嘢就會變咗搞笑

近來MIRROR各成員分別接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問，今次的受訪主角是Edan（呂爵安）。雖然他直到出道的第三年才出Solo歌，但他就直言︰「其實我一直都冇乜話嗰種好想出Solo嘅念頭。」



Edan現在的粉絲數量一點也不比其他隊友輸蝕！（IG@edanlui）

Edan講到參加《全民造星》的原因，是因為自己對表演有興趣，想入行，所以自大學開始就尋找機會，直至遇到ViuTV開始拍《全民造星》，就報名參加，他直言︰「當初都冇諗過《全民造星》會有而家嘅效果，嗰時直情ViuTV都冇睇過𠻹！所以真係好神奇嘅一件事。」爸爸一直都支持他入行，而媽媽就會擔心他做這一行「搵唔搵到食」。

Edan接受訪問，由參加《全民造星》開始講起。（YouTube影片截圖@SinoTV MRBI）

Edan的幾首個人歌曲都是抒情慢歌路線，但其實他也很喜歡K-pop男團，欣賞他們跳舞好有型，他大讚隊友Anson Lo（盧瀚霆），「而Anson Lo亦都係我覺得做跳唱做得好好嘅一個模板，一個榜樣，但奈何自己……我如果做Anson Lo嘅嘢，就會變咗搞笑，因為始終冇佢舞台嗰個掌控力，或者跳舞能力都未夠，我都希望自己未來都會出到一首跳唱嘅。」

Edan和Anson Lo因拍《大叔的愛》而變隊中的CP。（IG@edanlui）

主持問到Edan會否覺得自己在音樂上起步較慢，事關他的隊友如姜濤、Ian（陳卓賢）Anson Kong（江𤒹生）等都比他早出歌，Edan說︰「其實完全冇嗰種話點解仲未到我出㗎呢？坦白講，其實我一直都冇乜嗰種好想出Solo嘅念頭，其實我本身好鍾意男團，我一直都好想一group一group嘅，但係之後公司安排出Solo啦，咁我就要把握呢個機會啦既然有得出，但係我正正覺得，我作為第三批出嘅人呢，呢個時機對我嚟講先係啱啱好，如果我係第一、二年出呢，嗰時Edan無論係人氣定能力上都未得，正正係第三年，經過唔同嘅綜藝節目、經過拍《膠戰》、經過《男排女將》，開始儲到多啲人氣，多啲關注嘅時候，先再出呢，個效果先會有而家呢個成績，換着係第一年我就出《E先生》，其實未必有呢個效果。」可見Edan相當謙虛又有想法！

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Edan為拍《i.SWIM》而密密練水和練大隻，因為有大量「除衫戲」要騷肌，他自言本身是有點怕水，他又笑言︰「好彩現今科技好發達，有化妝，經過之妝打吓陰影之後發覺，出到嚟喺鏡頭睇，好大隻喎！就覺得掂啦！即刻個人都懶咗啊，即刻都練少咗。Edan在訪問中自認是工作狂，「我係都幾鍾意做嘢嘅，雖然每日可能瞓好少，好攰，但係每一日做嘢我都係幾乎冇乜試過話『我唔想做啦，你畀我抖吓』，我好少咁樣，同埋公司都有去控制，例如我一開始拍戲拍劇，佢都會停晒所有出面嘅接job、廣告都會推晒佢，希望可以畀我專心做好一件事，所以暫時個平衡上都OK嘅。」

Edan為拍《i.SWIM》練到好大隻！（IG@edanlui）

Edan讀書時期都算是「風頭躉」，但直至加入MIRROR，頭兩年在隊中的發揮未算是太突出，有時在綜藝更做「下把位」被稱為「老鼠屎」，經理人花姐（黃慧君）更曾在《調教你MIRROR》透露，一開始就跟Edan說︰「你只是陪襯。」慢慢去到今年出Solo歌，一首接一首，更被視為今年「叱咤生力軍男歌手」金獎的大熱門，的確所有的路程也如坐山車般，成績和粉絲的支持也得來不易。