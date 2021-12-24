數女星短髮Look　張曦雯意外獲激讚江嘉敏宋智孝劣評不斷

撰文：黃欣華
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近年短髮熱潮不減，最近無綫花旦女神張曦雯（Kelly）亦因拍新劇，忍痛剪去一把迷人長髮，但新造型意外獲激讚！其實不少女星由長髮變短髮後都達至減齡效果，但當然亦有人出事！

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