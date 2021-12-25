全民造星IV︱一文睇晒Marf奪冠之路　由頭贏到尾關Anson Lo事？

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》總決賽今晚（25/12）於九龍灣國際展貿中心舉行，20強參賽者在舞台上鬥歌藝鬥舞技，經過星級評判團評分和全民投票後，三甲人選終於塵埃落定，冠軍由19歲的Marf（邱彥筒）奪得，與亞軍Gao（沈貞巧）、季軍Day（許軼）直入女團。

恭喜Marf！（電視畫面）

全民造星IV．總決賽︱總冠軍係19歲Marf！ 大熱Day屈居季軍

本身是獸醫護士、曾跟MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）和Lokman（楊樂文）習舞的Marf在參賽初期時已獲睇高一線，首次會晤傳媒已經是「C位」人選，更因為齊蔭髮型而獲封為「翻版炎明熹」，她到節目正式播出時也是表現亮眼，先是首輪面試中輕鬆完成梁祖堯演技挑戰，搞到梁祖堯無法即時招架，監製花姐更直指梁祖堯「輸咗」，之後又在Pre-round中以霸氣十足的型格舞技震懾評判，最終以三盞燈全票擊敗曾參與《全民造星III》的方方（方芷欣），令跌入淘汰區方方喊住離場。

Marf在首輪面試中已經令人眼前一亮。（電視畫面）

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全民造星IV︱「翻版炎明熹」Ｍarf冇齊蔭靚勁多 姜濤都係佢粉絲

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晉身60強後，Marf愈戰愈勇，她與A1組隊友穎蕎、Ada仔（姜咏鑫）、Tengie（區廷筠）、Ika（廖芷嘉）和安希婷於首輪分組對決時，便憑自選表演《Monsterssssss》和Dance Battle環節的出色表現撼贏東東（郭東彩）為首的B5組。到了40強進30強階段，Marf又與A1組隊友CK（黃斯琪）、Win Win（楊安妮）和So Ching（蘇芷晴）憑自選項目《天黑請閉眼》和指定歌曲《救命歌》兩個表演，揮低Alice（許寶恆）為首的B2組，其中《天黑請閉眼》舞蹈表演更是眾多《造星IV》YouTube片中，觀看次數排第二的片段，截至今日下午六點更接近53萬次，非常犀利！

《天黑請閉眼》絕對是今屆《造星》中數一數二的高質表演。（電視畫面）

在30強進25強中的比賽中，Marf曾兩度代表A組出戰，分別是第一局的《T7 - Look at how you look at me》和第五局的《無力也請相信》，雖然Marf陣前身體不適，但無損其《T7》的超水準表現，評判鄭欣宜更說：「最難得係Marf得19歲就有咁嘅霸氣，佢嘅態度好正。」而花姐則大讚：「收工，搵到女團啦。」而她最後亦順利進入25強。不過，她在25強進20強階段卻稍為有點失手，身為AK（江𤒹生）組其中一員的她表演原創歌《I don't need that》時，未能與隊友互相交流，評判許廷鏗更批評她和隊友似綵排多過表演，好在她們在五隊中排第三，逃離被淘汰的命運。

Marf和Ivy So、CK、穎蕎、芯駖表演的《I Don't Need That?》在25強進20強階段中只有第三名。（電視畫面）

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另外，Marf參加《全民造星IV》後不久更成為了廣告商寵兒，不斷獲邀出席各大品牌活動，而她亦曾在活動中回應過獲封「翻版炎明熹」一事，直指自己更睇過炎明熹的直播，更大讚對方犀利：「我都覺得佢呢個年紀，加埋個台風，係好恐怖嘅件事，好唔balanced嘅，再聽埋佢喺台下講嘢都係！」而她最近亦被指疑似搭上型男模特兒盧思睿（Bryan），可是Bryan曾在農曆新年期間，於IG分享Payme QR Code，公然叫網民派利市給他因而被嘲「Payme乞衣」，又有網民指Bryan經常約女，所以不少網民都擔心Marf遇人不淑。

全民造星IV｜Marf被爆疑與型男Model拍拖 網民搜IG互動做證據

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