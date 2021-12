全民造星IV︱一文睇晒Marf奪冠之路　由頭贏到尾關Anson Lo事？

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》總決賽今晚(25/12)於九龍灣國際展貿中心舉行,20強參賽者在舞台上鬥歌藝鬥舞技,經過星級評判團評分和全民投票後,三甲人選終於塵埃落定,冠軍由19歲的Marf(邱彥筒)奪得,與亞軍Gao(沈貞巧)、季軍Day(許軼)直入女團。

恭喜Marf!(電視畫面)

全民造星IV.總決賽︱總冠軍係19歲Marf! 大熱Day屈居季軍

本身是獸醫護士、曾跟MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)和Lokman(楊樂文)習舞的Marf在參賽初期時已獲睇高一線,首次會晤傳媒已經是「C位」人選,更因為齊蔭髮型而獲封為「翻版炎明熹」,她到節目正式播出時也是表現亮眼,先是首輪面試中輕鬆完成梁祖堯演技挑戰,搞到梁祖堯無法即時招架,監製花姐更直指梁祖堯「輸咗」,之後又在Pre-round中以霸氣十足的型格舞技震懾評判,最終以三盞燈全票擊敗曾參與《全民造星III》的方方(方芷欣),令跌入淘汰區方方喊住離場。

Marf在首輪面試中已經令人眼前一亮。(電視畫面)

點擊圖輯睇Marf在Pre-round表演中有幾Charm:

全民造星IV︱「翻版炎明熹」Marf冇齊蔭靚勁多 姜濤都係佢粉絲

晉身60強後,Marf愈戰愈勇,她與A1組隊友穎蕎、Ada仔(姜咏鑫)、Tengie(區廷筠)、Ika(廖芷嘉)和安希婷於首輪分組對決時,便憑自選表演《Monsterssssss》和Dance Battle環節的出色表現撼贏東東(郭東彩)為首的B5組。到了40強進30強階段,Marf又與A1組隊友CK(黃斯琪)、Win Win(楊安妮)和So Ching(蘇芷晴)憑自選項目《天黑請閉眼》和指定歌曲《救命歌》兩個表演,揮低Alice(許寶恆)為首的B2組,其中《天黑請閉眼》舞蹈表演更是眾多《造星IV》YouTube片中,觀看次數排第二的片段,截至今日下午六點更接近53萬次,非常犀利!

《天黑請閉眼》絕對是今屆《造星》中數一數二的高質表演。(電視畫面)

在30強進25強中的比賽中,Marf曾兩度代表A組出戰,分別是第一局的《T7 - Look at how you look at me》和第五局的《無力也請相信》,雖然Marf陣前身體不適,但無損其《T7》的超水準表現,評判鄭欣宜更說:「最難得係Marf得19歲就有咁嘅霸氣,佢嘅態度好正。」而花姐則大讚:「收工,搵到女團啦。」而她最後亦順利進入25強。不過,她在25強進20強階段卻稍為有點失手,身為AK(江𤒹生)組其中一員的她表演原創歌《I don't need that》時,未能與隊友互相交流,評判許廷鏗更批評她和隊友似綵排多過表演,好在她們在五隊中排第三,逃離被淘汰的命運。

Marf和Ivy So、CK、穎蕎、芯駖表演的《I Don't Need That?》在25強進20強階段中只有第三名。(電視畫面)

點擊下圖觀看Marf出席活動靚相:

另外,Marf參加《全民造星IV》後不久更成為了廣告商寵兒,不斷獲邀出席各大品牌活動,而她亦曾在活動中回應過獲封「翻版炎明熹」一事,直指自己更睇過炎明熹的直播,更大讚對方犀利:「我都覺得佢呢個年紀,加埋個台風,係好恐怖嘅件事,好唔balanced嘅,再聽埋佢喺台下講嘢都係!」而她最近亦被指疑似搭上型男模特兒盧思睿(Bryan),可是Bryan曾在農曆新年期間,於IG分享Payme QR Code,公然叫網民派利市給他因而被嘲「Payme乞衣」,又有網民指Bryan經常約女,所以不少網民都擔心Marf遇人不淑。

全民造星IV|Marf被爆疑與型男Model拍拖 網民搜IG互動做證據

點擊下圖觀看網民列舉證據︰