麻雀鬥室三決一｜麥玲玲出動5卡巨鑽擾敵　「平時游水時戴嘅！」

由薛家燕擔任「話事人」的無綫綜藝遊戲節目《麻雀鬥室三決一》，將於明晚（26日）10點播出最後一集。而之前播出第11集中，請來風水師麥玲玲、陳定幫、陳煒及區永權做嘉賓，夥拍林盛斌（Bob）、戴祖儀、鄭衍峰及吳若希（Jinny）「四大護法」齊齊打牌。

魏柏豪（左起）、吳若希、林盛斌、陳煒、麥玲玲、薛家燕、陳定幫、區永權、戴祖儀、鄭衍峰與源菲然大合照。

因節目接近尾聲，所以最後兩集決定以一集過定勝負，戰況相當激烈！今集甫開始問到嘉賓有甚麼必勝秘訣？玲玲師傅即笑言「靠嚇」：「想唔想好運？贏咗免費睇流年！」但玲玲師傅致勝之道並非一味靠嚇，原來真正絕招是出動私伙靚錶及巨鑽頸鏈擾敵，Jinny看到鑽飾即起心心眼說：「我想要你心口嗰粒！」玲玲師傅笑言：「呢粒5卡，平時游水時戴嘅！」而玲玲師傅的擾敵策略相當成功，最終自摸並贏到24罐鮑魚，認真有料到！

麥玲玲師傅大晒靚錶。

明晚（26日）播出的最後一集，四大護法Call齊親朋好友「內訌廝殺」，Bob、戴祖儀、鄭衍峰及Jinny親自上場，Bob找來太太Pearl及媽媽Linda組成東Bob隊，戴祖儀找來曾樂彤、涂毓麟組成南Joe隊，Jinny找來老公Alex及莊思敏組成西Jin隊，鄭衍峰找來麥大力及路芙組成北峰隊，最終有人盲拳打死老師傅，有人手氣好到爆，戰況相當激烈！而最後一集高手嘉賓，亦令人相當驚喜！

麥玲玲師傅粒5卡巨鑽頸鏈先係最吸睛。