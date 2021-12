鍾嘉欣(Linda)早前帶同細仔從加拿大返香港,有傳她這次回港是為了1月2日舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》爭奪視后獎項,不過她就表示已有一年沒回港,此行回來主要是處理家庭事。

今年與仔仔在港過聖誕的Linda就趁今日聖誕節為大家送上節日祝福,她於IG post了她和仔仔的在聖誕樹前影的親子靚相,並留言表示:「Merry Christmas! Wishing you love, joy, and peace. 🎄❤️」相中兩人十分之溫馨,而Linda仔仔的萌爆樣子更成為了焦點,因為他可愛得來還愈大愈靚仔,網民紛紛留言激讚:「仔仔好cute呀」、「Jared is so handsome」、「handsome boy and pretty mum」、「仔仔愈大愈似媽咪,好靚仔」、「媽咪嘅基因贏咗喇」。

點擊下圖看Linda與仔仔的聖誕靚相以及其他靚相︰