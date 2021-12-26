胡蓓蔚爆「胡說八道會」多年友情　姚子羚竟勁抗拒跟胡杏兒同房？

圈中有不少好姊妹組織，最多人認識的必定有「胡說八道會」，成員有胡定欣、胡杏兒、李施嬅、姚子羚、「豹嫂」胡蓓蔚和黃智雯，而豹嫂近來就到陳敏之的YouTube頻道節目《Chi Chat》做嘉賓，大談她跟其他成員的姊妹情，而感情好的她們，也曾試過「嬲爆」對方！



成班好姊妹去馬爾代夫旅行。（IG@myoliemyolie）

豹嫂大談「胡說八道會」幾個人的姊妹情，她說︰「我覺得有時杏兒，我覺得佢係我偶像，（敏之︰佢好成熟。）佢處事好成熟，同埋永遠好得體，佢好冷靜，當然有時遇到佢自己啲問題，佢就唔冷靜㗎喇，遇到第二啲問題，譬如你話做戲，拍劇，我一定會問佢㗎。」有時杏兒身處內地，也會主動提出跟豹嫂開視像對對白練戲。

豹嫂她們本想將最「Chur」的杏兒和最慢的子羚安排在同一間房。（YouTube影片截圖@陳敏之 Sharon Chan）

敏之表示雖然知道「胡說八道會」各人之間好有默契，但她問豹嫂跟她們有沒有試過不開心的經歷，覺得對方做得不對的經歷，豹嫂直言︰「我覺得我哋未試過一個你講我嬲咗佢（嘅情況），通常我哋大家都互相好尊重大家嘅boundary（界線）嘅。」她又表示雖然現在大家都很忙很少見，但每次一聚都會講到非常興起，「嘈到拆天」又「雞啄唔斷」！如果要說是爭論，真的未試過。

當然少不了會互相為對方慶生。（IG@selenaleelalee）

豹嫂大爆杏兒常常為姊妹的感情事好暴躁，而且為人好「Chur」。豹嫂終於記起她和杏兒有次鬧交，是關於有次她們一起去馬爾代夫。原來她們平時會叫杏兒做「Chur爆」，「因為佢真係好chur，佢有schedule（時間表）。（敏之︰所以生仔生得咁快！）（幾點要）做咩做咩！咁我哋要分房，姚子羚就係比較慢啲嗰個，咁我哋嗰時就安排姚子羚同胡杏兒一間房！跟住姚子羚話『唔好啊！真係唔好啊！求吓唔好啊！』結果梗係我同杏兒一間房啦。」

豹嫂和杏兒試過嬲對方5分鐘！（YouTube影片截圖@陳敏之 Sharon Chan）

豹嫂續說︰「我知佢好快㗎動作，有一次我哋趕住踩單車，踩架單車落沙地，佢就（好快）踩走咗，跟住我又踩踩踩，跟住我仆低咗，整損咗膝頭哥，佢唔知，佢踩走咗到啦嘛，跟住我話『咁趕！』唔睬佢！咁佢又嬲我。（敏之︰你忟忟哋？）忟，梗係忟啦！我諗我損咗，仲點同你上天落海，痛㗎嘛大佬！我又唔睬佢，佢又唔睬我。」不過二人的冷戰其實只有5分鐘，然後「互睥」，互問對方有沒有事，杏兒走去前面，豹嫂追上去拉住她，說︰「幫我呵返啊！」杏兒就回了一句︰「Bixch!」引得敏之哈哈大笑，又說︰「娛樂圈有啲咁嘅友誼，其實係好難得！」

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