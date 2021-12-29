梅艷芳豪爽又細心　胡渭康爆梅姐不為人知另一面：只有佢做得到！

電影《梅艷芳》上映後，令圈中藝人都想起跟梅姐相處過的點滴。（視覺中國）

12月30日是梅艷芳逝世紀念日，電影公司為答謝香港人支持，特別在12月30日包起全線超過130班次電車，全日請廣大市民免費乘坐，作為《梅艷芳》送給香港人的一份禮物。近日華星時期身為梅姐師弟的胡渭康和莫鎮賢，在電台節目分享梅姐豪爽又令人暖心的事跡。

華星時期身為梅姐師弟的胡渭康和莫鎮賢，在電台節目分享梅姐豪爽又令人暖心的事跡。（影片截圖）

當年與梅姐一同參加第一屆新秀入行的胡渭康，賽後成為好友不時相約，胡渭康指自己當年只得15歲，雖然梅姐只年長3歲但相當懂得照顧他人感受：「我入行時仲係讀緊書嘅15歲𡃁仔，以前要出席好多活動，嗰個年代又唔興有咩贊助或者借衫，平平貴貴都要自己置裝。阿梅就好聰明，用一個好令你舒服方法，『喂，同我去街，我哋去睇嘢』，跟住其實係同佢睇嘢，佢順便買埋嘢畀你。又例如我哋幾個約食飯，預咗可能係『AA制』，阿梅會事前『塞』定錢畀我，等人哋以為係我喺自己銀包攞錢出嚟。佢好識做呢啲人情世故，佢只係比我大3年，但從小喺社會打滾，呢啲好微細又好照顧人嘅嘢又好大體，就係只有佢做得到。」

胡渭康指梅姐除了豪爽，亦懂得顧及對方感受，不邀功私下幫助。（IG：@huwaihongwilliam）

與梅姐私交多年，胡渭康分享她不為人知的另一面：「大家以為佢係一個好強悍女性，樣樣事情都揹得起，阿梅有個最大、最大弱點，佢一拍拖就出事，出事係佢即刻變咗隻小鳥，完全係一個少女出番嚟，所以愛情可以話係佢嘅死穴，每一段愛情都會全心全意去投入，有時一齊去玩時，突然聽到佢聲量低咗9倍，但唔知點解key就高咗8度，講兩句就嘻嘻，嗰時就知佢拍拖。」