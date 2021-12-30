大灣仔的夜 | 陳小春吐槽袁詠儀買袋無聊　張智霖︰我也不明白

內地真人騷《大灣仔的夜》每集都會邀請不同嘉賓作客，有新鮮感的同時，也充滿回憶。最新一集中，陳小春同梁漢文（Edmond）短暫擔任食客，由張智霖（Chilam）、謝天華、林曉峰（Lo）以及任達華為他們服務，幾人同坐一枱吃飯聊天，好不愜意。



華哥keep得非常好。（微博@大灣仔的夜）

今年大部分時間，Chilam都在內地工作，雖然身邊有太太袁詠儀（靚靚）陪伴，但數月未見兒子魔童，令他甚是掛念。而身邊的Edmond打趣道可能在魔童的立場會不會覺得很自由，但Chilam嚴肅地說：「我覺得很不開心，因為我十四五歲的時候爸媽離婚，我明白那種感覺，所以我就很想陪他。」他續指道，這個不是陰影，只是會知道那種感覺：「可能對我有一個好的影響，其實我父母離異，我會更加地珍惜旁邊的人。」

Chilam很想念兒子。（視頻截圖）

明明是很溫情的時刻，陳小春突然對Chilam彈出一句：「你們兩個就不要離了。」場面一度安靜，這時華哥開口緩和氣氛：「所以他也努力賺錢，老婆要買包包。」不過陳小春又補充道：「真的挺無聊，買那麼多包。」Chilam也附和：「非常無聊，對，我也不明白那個。」Edmond則表示：「但是很難講，喜歡買嘛。」幾個男人你一句我一句，就此展開討論，最後還是由華哥來終結：「我告訴你，買包包不重要，重要是他（Chilam）陪她（靚靚）去買包包，這個心情不一樣，等於老婆也會很珍惜他。」在場的幾位男士都表示認同。