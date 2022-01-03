萬千星輝｜鄭嘉穎失落視帝　曾跌谷底憑《天幕下的戀人》翻身

無綫盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》於周日（2日）舉行，頒發多個獎項。備受關注的「最佳男主角」由譚俊彥奪得。而賽前的熱門之一，鄭嘉穎就失落獎項，他在《星空下的仁醫》飾演「鬍鬚醫生」許甘楓的角色，演出備受關注。不過，他今次未有出席頒獎典禮。



鄭嘉穎在《星空下的仁醫》中飾演「鬍鬚醫生」許甘楓。（劇照）

鄭嘉穎入行接近30年。（視覺中國）

現年52歲的鄭嘉穎原來已出道近30年。他曾到加拿大升讀中學及到美國升讀大學，16歲時，他參加新秀歌唱大賽，但於入了30名後便退出，繼續升學，後來回港。鄭嘉穎一開始其實是以歌手身份出道的，他在1992年被發掘及簽約寶麗金成為旗下歌手，後來推出首支個人廣東派台歌曲《分分鐘記起》正式出道。1993年底，他在各大樂壇頒獎禮得到獎座，包括商業電台「叱咤樂壇新力軍男歌手金獎」、TVB「十大勁歌金曲頒獎典禮－最受歡迎新人獎（男歌星）銀獎」等。

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不過，鄭嘉穎之後在樂壇的發展未能取得突破，推出的唱片亦反應欠佳，最後亦約滿實麗金未獲續唱片合約。發展遇上瓶頸位的鄭嘉穎之後轉戰台灣，雖曾出過專輯和拍劇，但一直也星途浮沉，成為其演藝低潮時期。直到因為拍攝台灣電視劇《絕代雙驕》中演出「江玉郎」一角，該劇在香港播出後，他受到了無綫高層的賞識，於是被邀回港發展，並簽約無綫。之後他由配角做起，慢慢衝上一線，後來也拍了多部成為了他的代表作的電視劇，例如《天幕下的戀人》、《與敵同行》、《鐵馬尋橋》和《怒火街頭》等，其中《天幕下的戀人》（飾演「Alan／阿朗」）和《怒火街頭》（飾演「羅力亞／Law霸」）更令他兩度奪得「視帝」一獎。另外，2011年的內地劇集《步步驚心》也讓他在內地爆紅，接下來鄭嘉穎減少接拍無綫劇集，並往內地發展，直至2014年才再拍TVB劇集，他近年亦有在電影圈發展。

2006年，鄭嘉穎憑《天幕下的戀人》（飾演「Alan／阿朗」）首次得到「視帝」一獎。（視覺中國）

2011年，鄭嘉穎再憑《怒火街頭》（飾演「羅力亞／Law霸」）得到TVB「最佳男主角」的獎項。（視覺中國）

家庭方面，鄭嘉穎跟太太陳凱琳（Grace）在2018年結婚，二人育有兩子，一家四口生活美滿。陳凱琳曾在陳敏之的YouTube頻道接受訪問時，直言大家都說鄭嘉穎自從有了小朋友後，轉變了很多，Grace表示老公超級錫兩個囝囝，她說︰「我諗我個仔兩個月大嘅時候，佢已經係同其他人講，『呢個咪皇上囉，我哋個個都係服侍緊佢』。」即刻變慈父！而他只要沒有拍攝工作的日子，就會負責照顧兩個囝囝。鄭嘉穎接受傳媒訪問時表示自己過着「住家男人」的生活，亦是他人生中最開心的時間，他直言錢是「搵唔晒」，所以未必會考慮在內地工作，但同時又想賺錢養家，的確好矛盾。

陳凱琳鄭嘉穎一家四口到酒店Staycation兼影靚相。（IG@kevincheng_official）

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