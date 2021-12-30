了不起的打工人 | 黃曉明自認韌性好　入讀北京電影學院是誤招？

44歲黃曉明自從顏值回春後人氣提升不少，除了在影視方面繼續大展拳腳之外，綜藝節目沒有落下，他與喬欣、李希侃等擔任固定嘉賓的職場觀察真人騷《了不起的打工人》即將於今晚（30日）首播，在預告片中，作為前輩的黃曉明，分享了不少自己多年來的工作經歷。



黃曉明將作為過來人分享職場經驗。（微博@了不起的打工人官微）

面對實習生原本很自信，結果卻被打擊場景，黃曉明坦言自己也經常遭遇「吊打（指具有壓倒性的優勢，形容雙方實力差距很大）」，更以過來人身份分享心得：「我覺得人是很難看清自己的，所以我覺得我這輩子最大的能耐，是我的韌性比較好，就是我特別堅持、不服輸，就是我被狠狠地揍過一頓之後我會去想，我是哪個地方犯了錯誤，我不會去怪別人，因為我覺得怪別人是無用的，你千萬不要去想，他們為什麼不理解我，而是你要去想，是不是我自己做得不夠好，是不是我說錯了什麼。」

在談及學歷問題時，有嘉賓認為黃曉明是北京電影學院畢業，應該從來不會因為學歷自卑，哪知道他笑言：「有，我覺得自己是誤招的。」事緣家人認為演戲就是「戲子」，不是一個大家很看好的職業，所以希望黃曉明大學畢業後，可以回青島電視台做主持人、播音員之類，同時亦可以陪伴家人。他續指道：「我記得我第一部戲，試了一個多月，最後導演才定的我，說實話我直到大概四五年前，才真的學會拍戲不緊張。」