麥明詩30歲生日送禮物畀父母　麥何小娟感動Po女兒吊帶Look短片

麥明詩於月頭（11/12）生日，正式踏入30歲，在Instagram上更大派福利與網友分享性感比基尼照片，而麥明詩的母親麥何小娟昨日（30日）在Facebook公開了麥明詩生日當天的影片。影片中的麥明詩身穿吊帶連衣裙許下生日願望，雖然Louisa不施粉黛，但是卻散發出一股性感的魅力，途中家人突然唱生日歌，令麥明詩感到疑惑：「到底係許願定係唱生日歌先？」之後俯身吹蠟燭。
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麥媽媽有感而發：「家翁早前意外跌傷，我和外子因為要照顧他，忙個不了。」因此未有時間為麥明詩準備生日禮物與生日晚餐，而壽星女麥明詩不但準備了豐富的生日晚餐與家人共享，還送了一份禮物給父母，以報答他們的養育之恩，麥何小娟與丈夫對此感到恩惠。還分享了自己的育兒心得：「要培育子女有良好的素質，需要家長仔細思考自己所做的。」才能培養孩子感恩的心。
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