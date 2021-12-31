萬千星輝2021｜丁子朗4度提名飛躍　陳瀅劍指最佳衣著：要減5磅

一年一度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》將於本周日（1月2日）晚八點舉行。年頒獎禮加入不少新元素，除了提前選出五強名單、在頒獎禮當日新增由現場傳媒投票選出的「最佳衣著藝人」外，一眾五強候選人早前更齊齊著靚靚為頒獎禮拍攝場刊。

今年「飛躍進步男藝員」獎競爭相當激烈，由於出現同分關係，最終有六名候選人殺入五強，分別為林正峰、羅天宇、馬貫東、丁子朗、黃庭鋒及胡鴻鈞。

今年「飛躍進步男藝員」獎競爭相當激烈，由於出現同分關係，最終有六名候選人殺入五強，分別為林正峰、羅天宇、馬貫東、丁子朗、黃庭鋒及胡鴻鈞。當中丁子朗已是第四度提名，對此入圍最佳男主持的前輩森美似乎比子朗更為肉緊，更搞笑幫忙拉票謂：「佢已經飛躍咗好多年，如果要提名第五次嘅話，我就決定離開娛樂圈。」此話一出，即嚇窒子朗，森美見狀即搞笑「更正」謂：「我代你講啫，關我咩事啫？！我勸你離開娛樂圈咋。」

丁子朗已是第四度提名，對此入圍最佳男主持的前輩森美似乎比子朗更為肉緊，更搞笑幫忙拉票謂：「佢已經飛躍咗好多年，如果要提名第五次嘅話，我就決定離開娛樂圈。」此話一出，即嚇窒子朗。

至於子朗則坦言「非常開心畀公司見到我仲係進步緊」同樣非首次入圍男飛躍的羅天宇則笑言「唔敢多諗」：「上年好多晚都瞓唔到，好緊張，因為都幾飛躍吓，由唔係好重嘅角色去到《香港愛情故事》。我覺得今年胡生好大機會，佢喺《十月初五》嘅付出真係大家都睇到。」

飛躍進步女藝員五強包括JW、陳瀅、姜麗文、王敏奕、游嘉欣。

一眾女飛躍候選人則明顯較佛系，除了落力「食花生」揀心水，亦有人瞄準「最佳衣著藝人」發力。佛系JW笑指自己「零緊張」：「有提名已經贏咗，因為我真係冇可能會贏。我《痞子殿下》同陳瀅合作，當然會支持陳瀅，我亦都見到姜麗文都好犀利，佢一路都好勤力，好into演戲同埋好鍾意唱歌。」銳意挑戰最佳衣著藝人的陳瀅，笑指當前急務是減五磅：「我造型師就叫我減五磅先，我就話聖誕喎…但我到依家都未有任何成績…」王敏奕則似乎對一切獎項隨緣：「我著衫好麻煩，又怕凍又怕走光，最緊要係舒服同遮弱點。」另同時入圍飛躍及最受歡迎電視拍檔的林正峰及游嘉欣，雖然在工作上合作無間，但私下其實經常鬥嘴，故對於入圍「最受歡迎電視拍檔」感到難以置信：「真係唔明，可能大家鍾意睇我哋鬥嘴啦。」