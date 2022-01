現年33歲、曾為「八模」之一的A.Lin(裴殷)淡出娛樂圈多年,前年與許廷鏗哥哥許永鏗結婚,翌年宣布懷孕,而她今日(1/1)元旦便在Instagram透露已於12月26日Boxing Day誕下女兒,她在帖文中寫道:「The greatest gift on Boxing Day, New chapter begins:)(拆禮物日最好的禮物,新一章開始)」,而許永鏗亦有分享一家三口的合照:「Blessed, my baby girl arrived on 26/12/2021(深感祝福,我嘅B女喺2021年12月26日來臨)」。

點擊下圖觀看相關圖片,以及A.Lin的IG靚相:

