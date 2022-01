來自韓國的DJ Soda(黃素熙)不時在社交網站分享性感靚相,因而深受全球網友愛戴,其Instagram帳戶更有超過400萬人追蹤,在一眾女DJ中可算是數一數二,非常犀利。今日(1/1)元旦,她便在網上分享倒數迎2022年短片,身在美國紐約的她更在帖文中寫道:「Countdown with me at Mission NYC? Happy New Year! Let’s party.(同我一齊喺Mission NYC倒數?新年快樂,一齊開派對吧)」。值得留意的是,DJ Soda在片中以火紅色心口開窿的「童貞殺」造型亮相,大騷完美身段,難怪引來大量網民留言、讚好。

點擊下圖觀看短片截圖,以及其他DJ Soda性感靚相:

