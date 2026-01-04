萬千星輝2025丨王敏奕奪女配角　14歲入行揚言唔做花瓶唔靠老公

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳女配角」由王敏奕奪得，今年她出演《新聞女王2》大獲好評，看得出演技愈來愈好，今次得獎實至名歸，絕不會因為她的老爺是曾志偉的關係。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳女配角」由王敏奕奪得。（TVB節目截圖）

王敏奕入行已久，14歲已經開始兼職做模特兒，在2008年開始第一部電影《烈日當空》，然後2014年首次跳入電視圈，在TVB拍了《女人俱樂部》，之後再去過ViuTV拍劇，到2020年正式簽入TVB。

王敏奕與糖妹。（IG：wongmanyik）

王敏奕絕對是不少人心目中的女神。（Instagram/@wongmanyik）

王敏奕老公曾國祥貴為金像獎最佳導演，老爺則是TVB總經理（節目內容營運）曾志偉，兩人均在圈中極有份量，外人多會認為靠兩人的身份地位和關係，不過她卻不會把這些言論放在心上，她曾說：「咁多年嚟大家對我嘅努力有目共睹，會知道我做緊咩。其實佢 （老公曾國祥） 都係一個例子，佢亦都一直默默耕耘直至到有今時今日嘅成績，佢比我更艱難。我自己覺得一路以嚟都對得住自己，知道究竟我對夢想追求有幾努力。呢個身份係令到大家有多一個角度去睇我，但其實好多工作機會都係靠自己以前努力累積同種落嘅。」

王敏奕除了演戲，仲曾簽星夢做歌手。(葉志明攝)

今時今日，只要是靚女就會被人叫做「花瓶」，不過王敏奕就不認同自己是一個花瓶，每一件事她都會親力親為去做。「女仔好易俾人定型，尤其亞洲人社會，長頭髮大眼一定係施文靚女，但可能其實個內心係好剛強。我自己都好努力嘗試唔同嘅嘢，等大家睇我都覺得唔係只屬於一個類別，我會一個好求變、不斷自我更新嘅人，所以希望大家唔會將會框咗喺花瓶入面。」其實演員的路線有很多，無論打女又好，文藝又好，只要呈現自己盡力的一面，觀眾便會看得到你的苦心。