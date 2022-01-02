萬千星輝｜李佳芯奪「最受歡迎電視女角色」　終極解凍！

《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」最後五強名單包括《智能愛人》李佳芯、《拳王》姚子羚、《七公主》林夏薇、《把關者們》黃智雯以及《星空下的仁醫》鍾嘉欣 (Linda) 。結果由李佳芯 (Ali) 憑《智能愛人》中的智能機械人阿寶一角，勇奪「最受歡迎電視女角色」。Ali於《萬千星輝頒獎典禮2018》憑劇集《BB來了》中飾演港女變港媽的「唐恬兒」，獲得「最佳女主角」獎，成為首位奪得「飛躍進步女藝員」僅兩年而獲封后的女藝人，演技已備受肯定，今年再奪「最受歡迎電視女角色」。

Ali於《萬千星輝頒獎典禮2018》憑劇集《BB來了》中飾演港女變港媽的「唐恬兒」，獲得「最佳女主角」獎。

Ali於2019年因為捲入政治風波而盛傳被無綫雪藏，她其後更接連被飛出多套新劇，包括《BB大晒》、《踩過界2》、《白色強人2》以及《兒科醫生》，直到去年8月她有份主演的劇集《殺手》終於播出了，不禁令人覺得她已正式獲公司解凍。未幾她就再次拍劇重回熒幕前跟觀眾見面，參與了《智能愛人》的演出更擔演女主角。身為視后的Ali，今次挑戰這個機械人角色極有難度，據該劇的編審和監製陳翹英透露，機械人既要有開心表情，但又不能太人性化，好考Ali的演技。而Ali最終亦能演活該角色，演技得以發揮。

Ali於2019年在《白色強人》中飾演內斂的天才心胸肺外科醫生程洛雯（Kennis），此劇連續三年入圍《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳女主角」最後五強。2020年，她在劇集《殺手》中飾演貪錢的單親媽媽錢向茜（Cash），並憑此劇連續四年入圍《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳女主角」最後五強，及再度入圍「最受歡迎電視女角色」最後五強。

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