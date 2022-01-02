七仙羽爆張敬軒不為人知的事　演唱會綵排勁忙仲親自探受傷舞蹈員

七仙羽師傅早前於《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》做嘉賓，在台上七師傅跟張敬軒妙語連珠，逗得觀眾捧腹大笑。七師傅因為跟張敬軒近期不斷合作而成為好友，而七師傅亦非常欣賞對方。日前，她在IG發文大爆張敬軒在舞台的專業演出背後，不為人知的事。他原來在開騷前特意關心七師傅，更有親自去探望受傷的舞蹈員，非常細心。



七師傅和張敬軒非常友好。

七師傅出po貼了自己上台做嘉賓的片段，並以「張敬軒背後不為人知的事」為題，發文大讚他「張敬軒真的非常非常勤奮、努力、善良、沒架子」，事關七師傅表示他連續表演18天的演唱會，每天晚上12時多演唱會才結束，回到家落妝沖涼等等，巳經好夜，但第二日下午2時，他一定回到紅磡體育館綵排。她又寫道︰「但，就算他如此忙碌，他仍然親力親為關心所有工作人員的各種事情。當日表演，大會安排我坐在紅館vip單獨的化妝間內，內裡有單獨的洗手間、沖涼房、地方好大，可以打地鋪睡覺也可以。張敬軒的房間和我的有段距離，他巳經好忙了，又要準備開show，但仍然來探我，問我吃的好不好，喜歡吃什麼，可以派人去買。」之後七師傅更指張敬軒要去探望舞蹈員們，因為有位舞蹈員受傷了。

七師傅發文大讚張敬軒的專業和對所有工作人員的關心。（IG@master_qi_xian_yu_）

七師傅表示勁心疼張敬軒，同時祝福他平安健康順利的完成演唱會！又說︰「張敬軒是巨星，仍然這麼勤力，不努力的人可以參考一下成功人士的背後，他的成功是有原因的，就是努力努力再努力。」

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