許藍方曾當小三流出情慾對話　美女性博士靠解決難題搵食

台灣性愛博士許藍方，去年8月被指當上小三，跟醫生學長發展不倫戀，更流出情慾對話，包括「愛很濃但不要溢出來」、「我們要安全的性和愛」、「高潮之後再有高潮」等，之後正宮向她提告並要求道歉，雙方要對簿公堂。不過小三事件後，許藍方轉戰在網上節目搵食，並解答網民性問題，而且內容十分大膽露骨，殺出一條新血路。

許藍方被稱為美女性博士，在節目靠解決性難題搵食。（許藍方IG）

許藍方於2016年參加節目《最強大老師》而進入演藝界，以解決性學問題而聞名，外貌漂亮，身材修長，更具有知性美，入行後俘虜不少粉絲。去年8月，許藍方被指跟已婚醫生學長撻著，又流出二人的情慾短訊，之後正宮入稟提告並要求道歉，但許藍方卻指雖然有「高潮」、「性愛」等曖昧對話，卻否認當上小三，跟人夫完全沒有身體接觸，雙方各執一詞，案件仍在審理。

許藍方外貌高貴，身材一流。（許藍方IG）

不過許藍方雖然被傳是小三，更要離開東森的健康資訊節目，但她仍舊在網上靠解答性愛問題搵食，近日她Po出了網民的問題，內容十分大膽露骨，包括「為何高潮不斷卻未有發射？」、「丈夫要求加入男性三人行」、「口部服務後沒有高潮」等等，每一條問題也是醫學與趣味並重，引人入勝，比起其他謝忻、愷樂等曾當小三的女星，許藍方可以繼續靠性吸金，甚為厲害。

下圖有網民性愛問題及許藍方靚相：

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