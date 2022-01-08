Tyson Yoshi已為三上悠亞作歌望合作　唔想做演員：拍戲時間太長

獨立歌手Tyson Yoshi（程浚彥）日前上到《今日R.I.P》接受澳門YouTuber加蔥（林茂發）的訪問，一向真性情的Tyson Yoshi繼續放肆爆粗，相當搞笑。對日本AV女優三上悠亞情有獨鐘的他更在節目中透露有意找女神拍MV：「其實我已經有一首歌個故仔係好啱搵三上悠亞拍！」

《今日R.I.P》最新一集請來Tyson Yoshi做嘉賓！（影片截圖）

二人大放笑彈！（影片截圖）

Tyson Yoshi透露歌曲靈感源於他的台灣網拍女友人：「有一個跟蹤狂跟咗佢4年，她一直都好困擾，跟住佢同我講完之後，我就返去寫咗首歌，佢話真係㗎？係咪寫我有幾困擾？我話唔係呀，係由變態個角度出發，多謝你俾靈感我。」加蔥更自薦做變態佬角色，即使Tyson Yoshi笑稱要露鳥，加蔥仍不打退堂鼓：「開正我嗰瓣，我就係想咁樣，唔可以打格仔喎！一齊露？我哋partner。」Tyson Yoshi即反口：「咩呀？我係正常人，我係三上悠亞男朋友，你係變態，我保護佢嘛。」

Tyson Yoshi多次向三上悠亞示愛。（三上悠亞Twitter圖片）

兩位未來會合作？（影片截圖）

至於被問到有沒有後悔自爆有關SP（sex partner）的往事，Tyson Yoshi就大方稱：「我都係人，大家都會有故仔，咁我都寫得一首歌，唔通我仲唔認咩？我寫嘅時候都冇諗咁多，想要表達個題材。」至於被問到新目標：「拍戲都有人問過我，但我覺得拍戲時間太長啦，我話我冇興趣。」

Tyson Yoshi正呀！（資料圖片）

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