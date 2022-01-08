54歲黃智賢一線小生地位不保　星途大起大跌幸早已鋪路轉行

現年54歲的黃智賢近年一線小生地位不保，自從客串《七公主》後，僅被安排返到內地參演網劇《無相之城》和邵氏劇《廉政狙擊．黑幕》，暫未有新劇開，更莫提再擔正做男主角！

2011年黃智賢憑《潛行狙擊》在台慶頒獎禮上獲得《最佳男配角》獎，期間仲向太太示愛。(視覺中國)

黃智賢今年無份入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》。（IG/@benwong1020）

黃智賢在1989年入行後多演配角，但演出的角色都可見其精湛演技、忠奸皆可。1997年，他主演《真命天師》和首次擔任男主角，不過劇集收視平平，未能盡如人意。直到2011年，他憑《潛行狙擊》中飾演變節臥底「鄧國彬（辣薑）」一角，獲視為《萬千星輝頒獎典禮2011》「最佳男配角」的熱門人選，終順應民意以大熱姿態奪獎。

黃智賢一線小生地位不保。（IG/@benwong1020）

2014年，黃智賢在宮廷喜劇《食為奴》中擔任男主角，更憑此角獲提名《萬千星輝頒獎典禮2014》「最佳男主角」。2015年，他在時裝律政劇《四個女仔三個BAR》中再度擔任男主角，飾演大律師「范智毅（范大狀）」，演技再次獲得肯定，並開始成為無綫電視一線小生之一。可惜，近年擔正的劇集《是咁的，法官閣下》、《福爾摩師奶》、《好日子》和《黃金有罪》等，收視和口碑都一般，亦未曾登上過視帝寶座。

點撃下圖重溫黃智賢經典角色：

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雖然黃智賢演技無庸置疑，但總是比別人欠缺運氣和觀眾緣。面對星途大起大跌，黃智賢亦相當坦然，他在2018年，他投資7位數與任職醫生的陳國強（Aldous Chan）在中環開設醫學美容中心，鋪路轉行。近年生意越做越好的他早已不需要靠拍劇維生，更豪擲$895萬購入西貢獨立屋，現市值近千萬！

黃智賢近年打理生意為主！（IG/@benwong1020）