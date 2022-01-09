劉穎鏇特意飛返美國探母親　順便影埋畢業相青春感爆燈：好開心

被TVB力捧的花旦劉穎鏇（Tiffany）近年勁多工作機會，不少劇集都看見她的亮眼演出，像明天（10日）播出的劇集《鐵拳英雄》和剛拍完的《隱形戰隊》也有Tiffany演出。

拍完《隱形戰隊》。（IG：itstiffanylau）

而Tiffany在2016年參加《香港小姐競選》奪得亞軍入行，當時在修讀大學的課程讀到一半，還未畢業便休學入行。Tiffany修讀的商業管理終於在2020年12月畢業，不過一直因疫情關係未能回美國影畢業相。最近Tiffany拍完劇集《隱形戰隊》終於有空檔時間，加上母親一直在美國，因此特意回美國探親之餘更拍下畢業照片，期後照片放在IG，青春感爆棚的Tiffany，這輯畢業相獲大批網友點讚，一眾圈中好友亦留言恭喜。

Tiffany接受《香港01》訪問時說：「一直都未有機會正式去學校，今次返嚟其中一個目的就係去學校影相，好開心。其實我讀business administration（商業管理），爸爸就特登陪我飛過去，仲冇我舅父同表弟。」

至於何時回來香港，Tiffany原本打算是去美國一個短假期就回香港，但由於香港疫情爆發，香港政府實施禁止來自澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國的航班，為期14天，因此Tiffany要回港也不知道怎麼辦：「我都希望有得返就會盡快返，但係都要等個封鎖完咗先。（工作有影響？）冇呀，因為拍完《隱形戰隊》真係咁啱有假期，同埋真係好耐冇返過去，又掛住媽咪，冇諗住留好耐，但依家就要留耐少少。」

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