3日2夜｜吳紫韻斥近2000萬買白石角千呎豪宅　成功做王祖藍鄰居

大埔白石角一帶新晉屋苑由於密度低、可望開揚海景，因此有不少藝人都在這裡置業。近日傳出有藝人到這區買樓。有新聞報道指是TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple），最令人印象深刻的是拍攝過旅遊節目《3日2夜》做主持，Purple剛進入劇組，正在拍攝新劇《法言人》，早前亦在劇集《十月初五的月光》有份演出。

成功做業主。（IG/@ngpurple）

據了解在去年底Purple以1,963萬元購大埔白石角新盤朗濤逾千呎單位為朗濤9A座低層B室，實用呎價約1.6萬元，成功做業主。吳紫韻回覆《香港01》表示：「其實都係屋企人俾咗好大嘅支持同幫助我，屋企人都有投資開海外地產。當然要供啦，之後變咗自己要用大部份嘅人工去供樓，加上其實自己一直都好鍾意留意地產同埋樓市，自己覺得喺香港投資地產係比較實際D，當係即將踏入30歲嘅禮物，而且都要學識投資同埋擔起自己嘅責任。嚟緊都係搏命比心機做嘢，賺到嘅收入全副身家擺晒落去啦」

其實Purple在1月1日當日已經有在IG透過做業主一事，她寫道：「2021年年底，真的忙得有點瘋狂但原來真的很享受忙到很累很累的感覺。短短三個月，拍了一生難忘的綜藝節目，入了劇，有自己的公司，有自己的房子。大概實現了自己一半的目標。希望這一年，更加努力，不負初心。」

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不少藝人都住在白石角這一區，包括有王祖藍、陳小春、黎瑞恩、胡杏兒等、可說是明星集中地，像王祖藍夫婦於2015年以1.14億元，買入逸瓏灣 II 頂層特色戶，呎價達40,684元，創當時屋苑新高。王祖藍夫婦及後再以3,706.9萬買入同屋苑另一個低層連花園單位。

而藝人陳小春於2011年亦斥約2,900萬元買入天賦海灣第一期的高層四房戶，其妻應采兒及後再斥700多萬元入市逸瓏灣 II 一個細單位。