周四(13日)是無綫藝人高海寧(高Ling)的35歲生日,一班好友已為她慶祝。高Ling在IG出po,貼出多張開心合照,見到有張曦雯(Kelly)、宋熙年和陳智燊等藝人,眾人笑得好燦爛,高Ling留言寫道︰「Happy Birthday to ME. 朋友不需要多 真心就好 可真心的好朋友我還是有很多 真的很感恩身邊有很多很多疼愛我的人 讓我無時無刻相信自己是值得被愛的 那些準點表達愛意的你們 我好愛 有時生命就是需要這小小的儀式感 愛的流動才能更加激烈、澎湃 謝謝愛我的你們 還有來不及見面的你們 You know who you are.」



一班好朋友為高Ling慶生。(IG@sammkoling)

照片中的焦點是Kelly帶同美日混血兒男友Mark出席好友眾會,見到Mark跟Kelly的朋友打成一片,齊齊戴上眼鏡影大合照,看來他已完美融入女友的朋友圈!而Mark又大隻又有型,同Kelly勁合襯!拍拖5年的Kelly與Mark愈愛愈高調,Kelly除了早已進駐男友北角半山的豪宅築愛巢外,之前更帶男友返美國見家長,大爆被親友催婚。

