大佬B吳志雄收藏幾千萬名錶　擁飲食王國：依家有38間火鍋店

今吳志雄（大佬B）近年都在內地發展他的飲食王國生意，現時回到香港居住。今天（13日）他現身出席支持好友開設的鐘錶店活動。大佬Ｂ雖然這次沒有投資，但對於鐘錶一直都有研究，接受《香港01》訪問時更說由細已經喜愛戴手錶：「好似以前拍電影咁，要有一隻勞先可以出嚟行，都幾講究，買好多錶。我只係鍾意買，我基本上真係有牌子嘅錶都有，大部份都勞力士，幾十隻啦。最貴一隻買過144萬，係方石，限量。」

大佬B今日現身撐場好友鐘錶店開幕。（陳順禎攝）

而今天在活動中他亦穿戴一隻限量版地通拿勞力士撐場，他說：「地通拿、白金、原裝石，限量版，呢隻幾十萬。」至於鍾情勞力士原因是認為它夠保值，大佬B續說：「一分錢一分貨，如果勞力士真係買返嚟唔戴，到時你賣有晒出世紙，都起碼可以賣返出去7-8成。」

家中名錶勁多，相信大佬B已經投資過千萬在買錶，他笑言不至這個數：「兩公婆一齊投資嘅錶，都有幾千萬，由後生到依家都有。我比較喜歡買返嚟戴唔賣，不過有一啲我都會買返嚟戴一陣就賣返出去，當換錶。」

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戴名錶是大佬B身份的象征，近年他淡出幕前後，主要都是經營他的飲食王國，大佬B說：「我係逆境個陣開我第一間志雄廚房，上面疫情冇咁嚴重，不如搞一間飯店，同身邊幾個朋友一齊搞，我做帶頭。然後我又同一個四川老闆做麻辣火鍋，第一間係2018年做，做到依家有38間。」

大佬B飲食王國擴建中國很多地方，但從不認為自己是賺大錢，他說：「我哋投資唔係好大，唔係投資一千幾百萬，平均一間都係100-200萬，唔係好貴，適合嘅話人地咪加盟，我哋做管理，依家都做得幾好。」

不過早前有新聞在深圳開分店，公開招員工時候，卻被指出手太低，大佬B首次回應：「其實唔係，佢哋覺得偏低，都係啲網民講，我唔太在意，其實個個係唔包食唔包住萬幾元都有，但我哋係包食包住，唔使住又唔使搵食，集團式管理，我啲伙記都知道。」

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