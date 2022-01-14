波波孖Ben Sir拍性教育節目　教用「面油紙」阿Bob超疑惑

J2台創意總監C君（鄭詩君）上任後積極捧十八線藝人上位，並推出不少新節目包括《世界轉運攻略》、《咔嚓咔嚓》和《陀地外國人》等等，當中要數由Ben Sir帶領一班年輕主持人胡敏芝、黃靖靈（波波）、吳兆麟和黃紫恩（JoJo）主持《冇人性教育》，話題就最有爆炸性！

Ben Sir稱性教育是他的強項！（影片截圖）

《冇人性教育》將會跟觀眾探討性話題，主持人更稱最拍攝時可冇尺度任講，內容底線相當盡。波波和JoJo早前就上到由C君、林盛斌（Bob）、陸永同麥美恩主持的《J2ers: 係你喇 上嚟啦！》率先分享，當中阿Bob問道波波拍攝時會否尷尬，她稱：「唔會呀，因為我覺得我哋有責任幫大家性教育一下，因為大家成日都避而不談，搞到成件事好似閃閃縮縮咁，但其實根本就係要教育下大家。」

波波認為談論性不需要閃閃縮縮。（影片截圖）

被陸永問道會唔會要女主持做示範時，波波大膽稱：「我會想做示範，因為我細個記得呢小學教性教育，都係攞條蕉同Condom叫大家傳過去睇嚇，我覺得好……」

黃婧靈（波波）想做示範。(IG圖片)

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而JoJo就提到大家口交時都會使用安全套，但原來有一張類似面油紙都可以用，不過阿Bob就表示疑惑：「點解要隔住呢塊嘢呀？」麥美恩就解釋：「咁你有污染，會有性病㗎嘛！」阿Bob就立即當場示範：「我有性病，你過嚟拉住，你會唔會用呀？我話你知我有性病。」言下之意，就是如果知道對方有性病，正常人都會拒絕口交，不過JoJo稱如果兩位同時都有性病或愛滋病都有權利性交。但阿Bob就唔認同：「如果兩個都有愛滋病，咁做乜都得冇所謂啦。」麥美恩繼續解釋：「性病唔係得一種，有好多隻。（即係我唔想將我個性病傳染畀你，我有1隻性病就算啦！）係呀。」

好誠實呀！（影片截圖）

節目有埋阿Bob先搞笑喎！（影片截圖）

阿Bob笑稱冇人想用這塊東西進行口交。（Facebook照片）

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