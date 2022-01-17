Kanye West投訴前妻禁止出席女兒生日派對　連保安都唔歡迎自己

美國饒舌天王Kanye West與前妻Kim Kardashian自去年2月入紙申請離婚後，兩人的緋聞滿天飛，一時傳出Kanye為了追回Kim而搬到女方的豪宅對面，一時又公開與新歡Julia Fox的親密照。日前Kanye在社交平台開直播，表示前妻Kim沒有邀請他出席女兒Chicago的4歲生日派對，在直播中公開向女兒送上生日祝福，並斥Kim這樣做屬違法的。

Kanye West開直播控訴前妻Kim唔准佢參加女兒的4歲生日派對。（Twitter）

Kim Kardashian為女兒大搞生日派對。（IG/@kyliejenner）

Kanye詳細地指自己不知道派對舉行的時間地點，故嬲爆聯絡所有家庭成員，但所有人都不肯告訴他。最後由Kylie Jenner的男友Travis Scott通知他派對地點，如果沒有Kylie開門給他的話，在場的保安都不歡迎他進場。不過在Kim姊姊Kourtney男友Travis Baker女兒Atiana De La Hoya的社交平台，就看到Kanye有現身女兒生日會。

Kourtney男友Travis Baker女兒Atiana De La Hoya的社交平台，就看到Kanye有現身女兒生日會，不過照片及後被刪除了。（IG/@atianadelahoya）

有消息人士表示Kim對Kanye的不獲邀指控感到極為震驚，因Kim有告訴Kanye舉行派對的地點，而且亦是他提議，想為Chicago分開舉行生日會。對於兩個說法，網民都表示很難相信誰說真話誰在說謊，並搞笑指Kardashian家族的日常生活比劇集更狗血。

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