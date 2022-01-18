青春不要臉丨首集懷舊風有吸引力　余德丞犧牲色相變肥又露股

無綫（TVB）劇集《青春不要臉》昨晚（17日）首播，大玩懷舊風重新演繹八十年代影視圈，柳德榮（余德丞飾）及齊輕舟（丁子朗飾）兩位由木屋區的童年玩伴由「電視精」，到長大後一同投考藝訓班。齊輕舟憑自身努力鍛煉變大隻，有齊「型英帥靚正」條件，相反柳德榮就一直食玩瞓維持肥仔身型，直至因為生蟲患上肝炎而體重暴跌才變回瘦仔，有條件報藝訓班。

余德丞變肥仔唔使增肥，CG合成就得喇。（節目截圖）

睇TVB後生演員重演八十年代懷舊當然好睇，不過首集最亮眼肯定是余德丞由肥變瘦的過程。以前《肥田囍事》胡杏兒要真增肥拍攝，今次余德丞就有CG合成，先搵肥仔替身與尹詩沛演床上爭執部份，余德丞再與尹詩沛重演一次，然後將臉部表情與替身合成，變成電視播出畫面。

劇情交代柳德榮生寄生蟲暴瘦，首集余德丞要犧牲色相，在廁所將寄生蟲由肛門塞回體內，相當搞笑大膽。而這幕塞蟲過程，原來余德丞要親身上陣，面對全場工作人員唔着褲，余德丞都冇尷尬，一心想着「做好場戲」，成就一幕搞笑場面。

最好笑都是余德丞為減肥塞蟲。（節目截圖）

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