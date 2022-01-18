徐若瑄借歌詞疑寸爆王力宏李靚蕾：戴上善良面具引起所有人的同情

徐若瑄 (Vivian) 早前捲入了王力宏與李靚蕾離婚事件，成為王的「已婚炮友」最大嫌疑人，結果她先後三次發聲明為自己澄清，她的老公李雲峰亦有發聲明護妻。雖然近日王與李的離婚糾紛再次上演，但已沒有人再就此事提及Vivian。然而Vivian就在這段期間接連在社交網發表「復出」post，包括宣布5月舉行的台北小巨蛋演唱會如期舉行，又分享了自己家中自彈自唱的短片，表現相當高調。

徐若瑄捲入了王力宏離婚事件。(ig圖片)

昨日她post了舊歌《面具》的MV及歌詞，來宣傳她的演唱會，可是就被網民解讀成她疑似寸爆王力宏與李靚蕾，又指她抽水。Vivian發文表示：「本人在2003年寫的詞，至今還是很喜歡，5/7 我一定要唱！挺幽默輕快的一首歌～快去學起來！」網民指這首歌的歌詞看來相當「應景」，因為當中提到「你戴上善良的面具，老是哭哭又啼啼，會引起所有人的同情。手上的氣球明明五顆，你說你有八顆，他們也都會相信；你戴上壞人的面具，老是惡言又惡語，會引起所有人討厭你，你說的再怎麼有誠意，也沒有人會相信。」即被聯想到她是想憑歌寄意伸訴呼冤，而「善良面具」就疑似是指王力宏或李靚蕾。

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