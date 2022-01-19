玩埋我嗰份︱台灣主持林昀靚過鬼火　冠軍級人馬曾來港選華姐

ViuTV旅遊節目《玩埋我嗰份》最近於99台熱播，香港、台灣和日本三地的主持節目中實現疫情期間的遙距旅行夢，走訪當地名勝和歎盡美食，代身在他方的主持達成心願。除了旅遊達人吳蚊蚊（吳蕊妏）和文青少女林雨涵，台灣「代遊者」還有剛剛踏入30歲的林昀，不少觀眾大讚在第三集首次亮相的她「靚過鬼火」，其浸溫泉畫面更是養眼度爆燈！

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到底林昀咩來頭？原名林昀佳的她出生於台北，年幼時便隨父母移居加拿大溫哥華，在當地讀小學、中學，及後在入讀卑詩大學（University of British Columbia）政治學系，但差不多畢業時卻轉系攻讀戲劇系學士。2018年，她參選《溫哥華華裔小姐競選2018》並贏得冠軍、「薛安娜星級最上鏡小姐」與「六福珠寶瑰麗璀璨獎」三個獎項，翌年更代表溫哥華來港出戰《2019國際中華小姐競選》，惟只能晉級最後十強，而她現時則以「愛紗」之名主打網紅直播事業。

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參加華姐時，林昀曾接受《香港01》訪問，更坦言有興趣加入無綫（TVB）：「第一當然看TVB要不要我啦。第二就是雖然想朝演藝圈發展，但是因為廣東話的關係。如果我有信在短時間內學到，TVB又要我的話，那會是一個很好的平台。」又指自己不介意低收入以及由低做起：「那就吃少一點剛好減肥吖。」