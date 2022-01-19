青春不要臉︱伍樂怡翻拍汪明荃經典廣告　爆笑走音版引網民狂Loop

無綫（TVB）劇集《青春不要臉》前晚（17/1）在翡翠台首播，除了首集出現的柳德榮（余德丞飾）肥仔造型夠晒搶眼，還有不少劇中彩蛋值得一提，當中包括同集出現、僅閃現六秒的「妍妹」姜之妍（伍樂怡Kelly飾）床褥電視廣告！雖然廣告畫面只有六秒，而且並不是在當眼位播放，但劇組還是專誠翻拍了這個經典廣告的現代足本版。

余德丞坐在電視前睇伍樂怡翻拍的床褥廣告。（電視畫面）

在長約30秒的現代版中，充滿80年代紅星氣息的Kelly先在記者簇擁下步入機場禁區，之後身穿古裝對著鏡子流露出疲倦樣，鏡頭一轉再見到寫意的睡在床上，並背對鏡頭伸懶腰；最後Kelly以套裝Look亮相，並以超甜美笑容讀出廣告口號：「打破平嘢冇好嘅定律」。當然，片段最大亮點是Kelly的80年代唱腔，Kelly受訪時坦言是一大挑戰：「負責錄音嘅同事想我跟足八十年代嘅唱腔同語調，佢哋教我上網搵番原片嚟睇，學番阿姐嘅唱腔，我成首歌都係盡力模仿番阿姐，所以真係有啲難，有啲版本錄出嚟好似走晒音咁，聽番都幾搞笑。」

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Kelly又謂自己雖然在外國長大，但也對這首經典廣告歌充滿回憶：「呢個劇畀咗好多機會我去重現番以前嘅經典廣告、角色同片段，我真係好感恩。」Kelly又笑指拍攝這個廣告很舒服，皆因大部分時間均是睡在床上：「我嗰時真係爭啲瞓著。」Kelly今早更在Instagram開心Share相關影片，除了「正式致敬版」，還有「搞笑走音版」，看過影片的網民均大讚搞笑：「走音版好有魔性係咁Loop。」

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