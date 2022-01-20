孖黎耀祥上節目預演《巾幗4》？　鄧萃雯重現九姑娘造型勁霸氣

現年55歲的藝人鄧萃雯的劇集代表作之一當然有《巾幗梟雄》系列，已經成為經典的劇集。近來，鄧萃雯孖好拍檔黎耀祥作客綜藝節目《大灣仔的夜》，這個組合當然令人想起《巾幗梟雄》！而鄧萃雯亦以在《巾幗梟雄之義海豪情》裏面飾演的九姑娘（鄭九妹）造型亮相，令人相當驚喜！



黎耀祥和鄧萃雯同框亮相節目《大灣仔的夜》。（影片截圖）

鄧萃雯以九姑娘的造型霸氣現身，她亦在社交平台貼出靚相，見到她跟接近12年前拍《巾幗梟雄之義海豪情》時的外表不別不大，的確是凍齡有術！她留言寫道︰「難得返廣州行一轉，梗係要用鄭九妹造型才夠酷 #義氣仔女一聽到兄弟開食店當然要去撐場# #大灣仔的夜之人約黃昏後#」，網民紛紛留言讚靚，又說︰「呢種造型只得雯姐姐先駕馭得到！！」、「很想念九姑娘」等等。

《巾幗梟雄之義海豪情》原來已是接近12年前的劇集，鄧萃雯的外表比起當年分別不大。（YouTube影片截圖）

其實早在前年已經有傳《巾幗梟雄》系列將開拍第4輯，並找來黎耀祥及鄧萃雯擔正做男、女主角，後來因種種原因一度傳出「胎死腹中」，直至去年9月又有消息指《巾幗4》計劃在今年3月開拍，不過雙方一直未有回應。其後黎耀祥與鄧萃雯在直播中直言要促成此事不只是取決於演員，鄧萃雯指還要考慮很多因素：「其實我跟黎耀祥的心也很愛這個戲，我們也很希望如果有很好的劇本，再體現第4部的話，我們也會考慮的，我真的是這樣想的，其實我檔期都留過出來了，但是最後還是有些問題卡在中間，所以我們就不能隨便說嘛這個事情。」所以劇集暫時就未有更新的資訊了。

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