獲通知入COLLAR時Ivy未瞓醒　Marf知有芯駖好感動︰忍唔住流淚

女團COLLAR一出道就成為網民和媒體的焦點，8位成員早前到商業電台雷霆881節目《1圈圈》做嘉賓，接受阮兆祥、朱菁和天欣的訪問。幾位成員講到被通知入團的經過，有的相當搞笑。而Marf（邱彥筒）得知隊友是誰的經過亦相當有趣又有驚喜！



COLLAR一出道就好受歡迎。（IG@_marifemarife_）

COLLAR 8位成員一出道就訪問一個接一個。（YouTube影片截圖）

除了《全民造星IV》總決賽的三甲得主冠軍Marf、亞軍Gao（沈貞巧）和季軍Day（許軼）是穩入女團外，其他5位成員原來是在去年12月25日的總決賽第二日就收到電話通知被揀選入女團的消息，COLLAR成員Winka（陳泳伽）表示，她笑言當時約了朋友打邊爐慶祝完成了「造星」比賽，正在去元朗時收到女團經理人Wing（戴穎）的視像電話，說︰「你喺邊啊？返轉頭啊！我哋簽約。」非常搞笑。

COLLAR這個名原來是魯生的idea。（資料圖片）

而Ivy So（蘇雅琳）就表示收到電話的時候正在睡覺，仲「未瞓醒」，「仲要素顏，但係Video Call嚟嘅！」立即換衫化妝見魯生（ViuTV總經理魯庭暉）和金生（ViuTV製作部副總裁金廣誠）。芯駖說︰「其實我以為阿Wing通知我唔入女團嘅，（係唔係都會通知嘅？）係啊，因為我哋20強就每一位參賽者都會收到通知，即使入同唔入都好。所以當晚我已經約咗屋企人食飯，因為屋企人都好耐冇見過，好擔心我，唔知我去咗邊！」她又說︰「收到call都未load到，唔知發生咩事，但係就要立即起身換衫返去簽約。」而Candy（王家晴）就正在忙搬屋正在執拾東西，她表示收到電話也未知是否入女團的，她說︰「都係抱住一個50/50嘅心態，唔係話打嚟就一定入，都有心理準備，可能下次等有冇機會先啦。」So Ching更是正在洗衫。阮兆祥問到Wing有沒有賣關子問她們︰「你估吓你入唔入到女團？」眾人都說有，非常搞笑！

COLLAR之間已好有默契。（IG@candyw1219）

COLLAR 8個人當日一齊簽約，團隊就宣布她們的團名是COLLAR。不過當日Marf就有一個驚喜，好說︰「佢哋特別叮囑我話嚟之前一定要同佢哋講聲，到之前一定要講，我一入到去就見到佢哋全部伏低咗，之後有件衫蓋住個頭，之後就要我估，我1、2個估係Ivy同Candy，因為佢哋啲頭髮比較容易認。」她最後得知的一位是芯駖，Marf 得知是對方後，好感動，好說︰「最尾我都忍唔住流咗兩滴淚水。」入了女團後，Candy直言覺得跟之前比賽時有分別，「我覺得有唔同係因為以前『造星』嘅時候，排練係好驚失去身邊嘅隊友，但係而家一齊排練會有一份安心，呢8個唔會再foul人，唔會有呢一份憂慮。」COLLAR講到她們只有4日練《Call My Name!》的舞，Day說︰「我覺得我哋嘅默契真係比想像中更加多，因為我哋淨係練咗4日，仲要淨係練咗幾個鐘，大家做得好犀利！」

同場加映︰COLLAR八位成員童年照曝光 有人細個男仔頭愈嚟愈靚女！

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