「粗口港姐」梁允瑜洗底成功即拍劇？　曾因曾志偉一句說話被點醒

曾在去年參選港姐、曾一度被視為大熱的梁允瑜（Chloe），參賽以來負面新聞不斷，除了因爆粗舊片流出而被封為「粗口港姐」之外，還被舊同學爆料指她曾欺凌人，雖然她事後否認，但依然成為大家關注的焦點。她在落選後曾打千字文剖白心聲，說︰「自己在這三個月經歷不少挫折、磨練、壓力。我也開始迷失自我，忘記自己為什麼會參選。」之後一直有指她轉做KOL，不過她近日被發現已獲TVB簽約成為旗下藝人，在TVB的官網藝人名單上，有她的個人資料。



Chloe在準決賽時被out出局。（資料圖片）

梁允瑜（Chloe）已經簽約TVB。（TVB官網截圖）

Chloe日前在IG上載story，與同屆的港姐陳聖瑜（Yvette）齊齊Selfie拍片，又hashtag標明「法言人」，《法言人》剛好就是TVB一部新劇的名稱，去年11月開拍，現時仍是拍攝中，疑似「洗底」成功有劇拍！不過網上的資料就暫未見二人的名字。《法言人》由馬國明、林夏薇、張頴康和黃嘉樂主演。《香港01》記者向Chloe查詢，但她未有正面回應有否拍劇。

現年24歲的Chloe身高176cm，身形高䠷。（IG@cl.chloee）

點擊下圖睇Chloe同Yvette嘅story︰

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其實早前Chloe表受過其他傳媒的訪問，她表示去年被大會邀請出席決賽，席間被高層曾志偉的說話點醒，Chloe說曾生話冠軍只得一個，其他的都是被叫落選港姐，這句話令她頓時開竅，放低想不通的地方。不論是以往Chloe的IG post或是該訪問間談及的，她都表示想努力賺錢，給家人更好的生活。