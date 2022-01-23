連詩雅曾被一腳踏兩船　寧接受對方肉體出軌：寧願佢話俾人強姦咗

由連詩雅（Shiga）同蝦頭（楊詩敏）主持的網台節目《絲打圍爐》每集都會邀請嘉賓探討兩性關係，最新一集就請到衛詩雅（Michelle）擔任嘉賓，三人一起剖析「出軌男」，Shiga自言很沒有自信，更大爆曾被「一腳踏兩船」足足一年：「我就唔知點樣，係完全冇check底下，啲嘢係boom一聲喺我面前發生，我知道咗之後同佢講咗句，我話『我知道喇』，佢話『係呀，咁又點呀？但完咗㗎喇。』但原來之後嗰條刺好大囉，我已經唔再信任佢，慢慢覺得對住呢個人好可有可無，因為佢令我好失望。」



連詩雅（Shiga）表示沒有自信。（影片截圖）

Shiga自爆曾被「一腳踏兩船」足足一年。（影片截圖）

三人在節目中探討「寧願對方精神出軌，定肉體出軌？」，當中Michelle認為無法接受另一半肉體出軌，但Shiga反而寧願對方肉體出軌：「我會寧願佢好誠懇同我講，可能佢唔知做乜嘢，鬼揞眼或者飲醉咗，或者俾人強姦咗之類嗰啲，一下子嘅話呢，我可能真係會原諒佢。如果佢真係鍾意咗第二個呢，我會不斷地諗，好喇，咁你返轉頭，你會唔會又鍾意第二個呢？其實原來你已經唔係好鍾意我，或者係無論我再做啲乜嘢，可能已經唔會再得到你100%嘅心。」

Shiga反而寧願對方肉體出軌。（影片截圖）

而蝦頭就自言十分看重感情，所以她寧願另一半召妓，也不想對方在精神上背叛她，不過Michelle對於另一半召妓就表現得十分抵觸：「唔得呀，真係唔得，一嚟污糟啦，二嚟我會覺得你連呢一樣嘢你都控制唔到，你係控制唔到你自己人生喎，你嘅自制能力好低呀！好嬲呀！佢人生唔會成功呀！因為佢去叫雞！」場面搞笑！

Michelle對於另一半召妓表現得十分抵觸。（影片截圖）

無法接受！（影片截圖）

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