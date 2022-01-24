衛詩雅遇最離譜的被背叛經歷　對方出軌斷正︰你冇得唔冷靜嗰刻

由連詩雅（Shiga）和蝦頭（楊詩敏）主持的網台節目《絲打圍爐》每集都會邀請嘉賓探討兩性關係，最新一集就請到衛詩雅（Michelle）擔任嘉賓，三人剖析「出軌男」。Michelle自言為人沒有信心，尤其是拍拖時，以前會check男友電話，曾經偷偷地check，又試過叫對方拿電話出來對質。她分享了一個前男友最離譜的出軌經歷。



三位女士齊齊剖析出軌男的心理和行為。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

有女神外表的Michelle自言為人沒有信心，特別在感情方面。（IG@michellewsn）

當時Michelle已經是類似有天線感覺到有點不對的地方。有一次有很多家人去Michelle家裏，前男友卻一直躲在房間內，一進房間，見到他在講電話，而且樣子好驚慌，聽到他在好正經的講公事，她說︰「跟住佢電話響喎，你哋明唔明？佢係應該係講緊電話，但係見到我入嚟，佢即刻收線，扮講電話，（蝦頭︰對方打返返嚟。）最好笑係咩呢？我行到埋嚟，個電話響啦，咁我睇到個名㗎嘛，假設個名係『陳生』，男人名！佢冇得唔聽。」他一聽，就說「晏啲打畀你」，Michelle表示其實她站在旁邊，已經聽到電話另一邊是女人的聲音。

Michelle大談慘痛的被出軌經歷。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

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Michelle直接問為什麼是女人聲音但名字是「陳生」，前男友表示他們兩公婆用同一個電話號碼，Michelle當時說︰「唔緊要，因為我而家真係好唔信你，你可唔可以喺我面前，打返畀陳生，繼續你哋嘅對話，我聽兩句得㗎啦，你令我放心啊嘛，我咁唔信你，你講緊公事啊嘛，咁你咪講公事囉係咪？」但對方「死都唔打」，Michelle已直言如果他不打電話，他們沒辦法繼續在一起，最後他仍然不肯打電話證明，最後他們分手收場。Michelle說︰「但你明唔明最慘係……演員囉真係，你喺間房好傷心，你出到去仲要見到屋企人，話打牌啦咁，你明唔明啊？（Shiga︰即係大家係好冷靜地？）你冇得唔冷靜嗰刻，你都好想癲，但係你癲唔到，同埋當你遇到啲，真係要咁決斷嘅時候，你原來好冷靜㗎。」

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