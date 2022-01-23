雪姨盆菜片引發公關災難　向基隆茶餐廳道歉︰我及團隊上了一課

富貴YouTuber雪姨近日拍片先後點評酒店Ritz-Carlton的$688一人份盆菜、帝京酒店$788二人份盆菜和深水埗基隆茶餐廳$128一人份盆菜，而她品嘗基隆茶餐廳的盆菜時便指蝦肉霉爛、髮菜少，鮑魚亦比起Ritz-Carlton出品相差太遠等。雪姨點評盆菜的片段惹來不少網民反感，直指她十分離地，將酒店的出品跟普通茶餐廳出品作比較，並不公道，又斥她借踩基隆茶餐廳的盆菜髮菜少，再賣生髮產品廣告極不尊重。雖然雪姨之後已將片段下架，並在YouTube社群致歉，但仍未能令平息網民的憤怒，紛紛到她的IG留言責罵，基隆茶餐廳亦發文稱考慮告雪姨誹謗。而於周日（23日），雪姨在社交平台再次出po道歉。



雪姨一向有「富貴KOL」的稱號。（IG@iamsnowwhitewhite）

點擊下圖觀看雪姨評基隆茶餐廳一人盆菜畫面：

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雪姨拍盆菜片捧Ritz-Carlton踩基隆茶餐廳 抽水賣廣告爆公關災難

雪姨踩盤菜不及Ritz-Carlton 基隆茶餐廳或告誹謗：生意唔係咁做

雪姨在23/2約下午4時，在IG貼上一張黑色的相，並寫道︰「大家好，就星期四晚於YouTube發佈的影片，引起觀眾的關注及評論，及造成對基隆茶餐廳的影響，本人及團隊深表歉意，並正式在此向大家及基隆茶餐廳誠懇致歉。當我們一收到觀眾的意見及評論時，我們已經即時果斷地將影片下架，並作出內部檢討，今次的事件正正為我及團隊上了一課，在以後發佈影片前，我們將會更加嚴謹做好內容的把關，最後容許我再一次在此向大家及基隆茶餐廳誠懇致歉，希望以後大家能夠繼續鞭策我們，令我們可以謙卑地在YouTube的道路上學習及成長。」而網民亦似乎不太收貨，繼續在她的IG留言，甚至表示對她很失望等。

雪姨再出po道歉。（IG截圖@iamsnowwhitewhite）

雪姨亦有上載story，再發文道歉。（IG截圖@iamsnowwhitewhite）

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