陶大宇新年回港「度假」　有望客串《愛回家》：𡁻完鬆嘅感覺好正

陶大宇憑住一首《倒轉地球》紅遍中港兩地，近期在各大網絡平台上更出現不少人爭相模仿他獨特的唱腔和動態。農曆新年臨近，原來陶大宇已回港，計劃在香港渡過並休息一番。有傳他靠這首歌賺進超過5百萬「人仔」收入，他接受《香港01》訪問時，聞言向記者笑說：「老實講我一定會向你個目標進發，我承你貴言！如果我真係賺到5百萬，就一定請你，同埋攝影機後面嗰位食鮑魚！」



陶大宇大唱飲歌《倒轉地球》，其間配合音樂節奏，舉起前臂不斷揮動，猶如擋風玻璃上的水撥一樣，因而被譽為「水撥式台風」。（影片截圖）

陶大宇表示，現時回港最主要就是休息，所以並沒有什麼特別的工作安排，說：「計劃休息之外，仲要做啲還吓債嘅嘢，同埋見吓朋友。做嘢緊要，但係朋友屋企人都緊要，適逢過年，大把藉口出嚟食吓玩吓。」

陶大宇憑住一首《倒轉地球》紅遍中港兩地。（梁碧玲攝）

搵夠錢可以休息？他解釋：「唔係㗎，係呢個現象之前，好多嘢已經安排好，當然而家工作係多咗，都要還吓債。有一啲（工作）我已經收咗訂，有一啲（工作）佢又畀咗訂，我又使埋，雖然延咗期，但係都唔可以就咁走咗去，最主要等個氣氛，疫情好返啲就要返去完成埋。」他續說，最近與一些網上平台合作拍片，因為疫情再加上新年的關係，最近團隊處於休息狀態，說：「我要求都幾高，又想啲片有意思，所以要等佢哋開返工先可以拍，因為一個人都腦諗唔到太多。」

陶大宇真係好風趣！（梁碧玲攝）

為什麼陶大宇不拍多些劇集？他說：「呢一行做嘢都要講feel㗎，有時都唔係要硬食，都要揀啲自己願意做，要做啲開心嘅。有好多劇都搵過我，純粹係個角色唔啱我，又可能係我自己睇嘅嘢同人哋唔同，可以係我自己鑽牛角尖，勉強冇幸福，咁咪拖吓拖吓又一年，咪變咗冇戲拍，咁我咪去唱住歌先囉。」

好熱鬧！（梁碧玲攝）

會否和歐陽震華一樣，客串一兩集《愛．回家之開心速遞》？他說：「我離開咗咁耐，又冇返去咁耐，有時真係唔會突然之間諗起你個名架嘛。我哋就話諗到佢要搵我啫，有時佢哋未必會搵我。」如果搵你客串一兩集，會不會考慮？他回答：「我都會考慮㗎，呢啲仲啱我，拍一兩集就可以撇啦！幾啱我，嘩，你知呢啲𡁻完鬆嘅感覺真係好正，哈哈哈。我講做嘢！」

《愛．回家之開心速遞》有歐陽震華登場，誠意十足。（《愛．回家之開心速遞》截圖）