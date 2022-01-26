江華做兩場直播帶貨銷售額得3萬　返內地一個月復出觸礁匆匆回港

已經淡出演藝圈多年的江華，在上個月透露將會全面復出，更頻頻在抖音同網民互動，他與太太麥潔文在上個月一起出發到內地，不過原來日前江華與太太已經回港，麥潔文上載了一段短片，並講道：「我已經返咗屋企喇，希望好快我又會嚟廣州同大家見面嘅。」之後她又分享了一段一家四口一起出行的短片，並透露他們準備去做檢測，一家人相隔一個月終於團聚！



江華與麥潔文在上個月19號一起出發到內地。（微博@Kitman麥潔文）

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江華首次帶貨選擇賣黃金、鑽飾等。（影片截圖）

江華與麥潔文在上個月19號出發到內地，但隔離結束後他並沒有接拍新戲，而是選擇與內地公司合作，直播帶貨。而江華首次帶貨就選擇賣黃金、鑽飾等，但他全程直播了5個幾鐘，奈何最後總共只有不夠一百單，銷情慘淡，不過他似乎不太在意，很快就進行第二場直播帶貨。有網民曬出江華的直播數據，據知他在過去30日內做了三場直播，第一場只是純粹跟粉絲聊天，到第二場才正式帶貨，而他兩場直播帶貨一共賣出296單，總銷售額只有3萬元，即是平均一場賣1.5萬，而對比被封為「最慘帶貨明星」的李國麟，在30日內做了四場直播帶貨，總銷售額17.1萬，即是平均一場賣4萬幾，相比之下江華的業績更差，難怪有網民笑言「最慘帶貨明星」後繼有人了。

點擊下圖睇直播帶貨情況：

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江華在過去30日內做了三場直播，其中兩場直播帶貨一共賣出296單，總銷售額只有3萬元，即是平均一場賣1.5萬。（微博圖片）

李國麟一度被封為「最慘帶貨明星」。（影片截圖）

李國麟在30日內做了四場直播帶貨，總銷售額17.1萬，即是平均一場賣4萬幾。（微博圖片）

江華相隔多年復出，但沒想到出師不利，而他今次在內地工作期間除了進行直播帶貨之外，暫時未有演藝方面的工作，可惜直播帶貨成績並不理想，如今只逗留了一個月左右就匆匆回港，雖然麥潔文表示有望再到廣州同粉絲見面，但其實隨着愈來愈多藝人跟風直播帶貨，單單是靠賣情懷已經不足夠，如果江華還想繼續發展直播帶貨事業，相信都不容易。