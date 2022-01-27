TVB七線藝人自救　「A貨王浩信」林俊其組「春夏秋冬」拍YouTube

由陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠五位七線藝人擔大旗的話題綜藝節目《七線人棄王》播出後話題十足，據知節目自上架後一直高踞myTV Gold 收費用戶點擊排行榜十大之列，亦是付費綜藝節目之冠，成績斐然。近年不少七線藝人都開始拍YouTube自救，最近又有4位七線藝人包括有「A貨王浩信」林俊其、何晉樂以及兩位被網民列為「衰十一」嫌疑人而一夜成名的陳嘉俊和陳戩浩組成的「4S 春夏秋冬」。

製作認真！（IG/@krisllck）

TVB不少藝人都多才多藝。（IG/@4seasons_ssaw）

當中，現年25歲，身高183cm的「A貨王浩信」林俊其因樣貌及聲線酷似「視帝」王浩信，並三度在劇集《兄弟》、《反黑路人甲》及《踩過界II》中，飾演其角色的年輕版和擔任替身而為人認識。2020年，他在《愛．回家之開心速遞》裡飾演「藍浩信（Signal）」一角，再次受到不少觀眾注目。機會多多的他最近又與余德丞主持的TVB J2節目《真．女神轉身》。他接受《香港01》訪問時，就提到因演員的工作不穩定，因此希望在空閒時有更多演出機會而成立「4S 春夏秋冬」：「其實我同樂仔兩年前已經有呢個諗法，直到一直再拍《飛虎》就真係拉埋嘉俊同Darryl一齊玩。」

真係好似王浩信呀！（IG/@krisllck）

每個角度都好似！（IG/@krisllck）

他們的YouTube Channel以短劇為主，問道製作費會否相當高時，林俊其就稱所有製作都是四子一腳踢：「投資咗4位數左右，其實拍攝、打燈同剪片全部都係我哋自己做，所以成本唔高。」林俊其更透露四人感情猶如家人：「我哋4個互相扶持同依靠，喺公司見到佢哋都好似見到屋企人咁。」至於問道介不介意經被稱「A貨王浩信」：「其實都係優勢嚟，能夠似一個咁靚仔嘅『視帝』，而家入咗行3年啲同事都會叫我浩信，不過能夠叫返我真名就比較好，我都知佢哋好難改口，所以冇咩所謂。」

親生兄弟咁！(IG/@krisllck）

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雖然一度傳被公司力棒，但林俊其就坦言未感受到：「我覺得自己係8、9線藝人，我咩角色都肯做，我都幾捱得嘅，嚟緊都想拍劇為主。」而記者打給何晉樂本詢時，他就表示正在做Part Time，他回覆指希望藉此可以有更多演出機會，提到他與聲夢學員Rock（何晉樂）撞名，他就稱：「唔緊要，一個唱歌一個演戲。」喜歡表演的他更指會一直堅持演藝夢：「有戲做就OK，係一種磨練。」

樂仔都好勤力！（IG/@timothychunlok）

點撃下圖睇「春夏秋冬」：