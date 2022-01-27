范冰冰雪櫃開箱面膜神秘消失　為健康著想全部換成一種食材

內地女星范冰冰，於2018年捲入逃稅風波，被內地列為劣跡藝人，電視劇、電影、廣告均被封殺，絕跡幕前，但早前她參演的荷里活電影《355：諜影特攻》，票房在美國賣個滿堂紅，人氣不跌反升，而且她雖然未有在幕前演出，她卻不時亮相時裝品牌活動，近日自家美容公司又搬新辦公室，不時更新近況，甚至連雪櫃有甚麼東西也跟粉絲分享，動作多多，明顯是為復出鋪路。

范冰冰近日搬了新辦公室，準備大展拳腳。（微博圖片）

范冰冰近日不時分享自己的生活日常，睇展覽、出席時裝活動，也是不停Po出靚相，雖然范冰冰被內地封殺，但她的公司，業務包括了美容、時裝、日用品、藝人經紀等，近日又大事張揚搬了辦公室，外界推測她正籌備復出。范冰冰最新搞作，是跟粉絲分享她的雪櫃，昔日她的雪櫃曾被曝光，放滿了一大堆的面膜，完全看不見半點食物，而冰冰透露她早晚也會用面膜，甚至吃火鍋也會敷著面膜，被網民稱為「面膜狂人」。

范冰冰雪櫃放滿水果。（微博圖片）

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不過近日范冰冰的雪櫃，卻改為放滿了水果，包括有蘋果、橙、梨子，她還說「快過年了，存點貨吧」，而除了水果，還有多個玻璃盒，似乎是用來放置水果，而雪櫃門邊位置，則放了一些雞尾酒，看來冰冰也喜歡摸酒杯底，她近年貼地生活，獲得不少粉絲支持，紛紛盼望她能早日復出。

范冰冰參演的荷里活電影《355：諜影特攻》，票房在美國賣個滿堂紅（微博圖片）

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