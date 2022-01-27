歐錦棠老婆胸椎生腫瘤導致行動不便　手術成功即刻Facebook保平安

歐錦棠（棠哥）與太太萬斯敏結婚多年，雖然中間因問題曾試過一次分居3年，最後也因為二人的信仰再度走在一起。早前（20日）歐錦棠在社交網站中，發布一張照片，二人是身在醫院，他寫道：「說好要拖住手一齊走到最後的 明天你只要安心交託給神就可以了，一切自有主耶穌的保守和醫治。求賜智慧與安定給主診醫生和醫護人員，求保守手術一切順利，和之後的康復。」

棠哥po二人合照。（Facebook）

事隔6天，棠哥昨天（26日）在社交網站宣布喜訊，表示老婆已經出院了，手術成功，「本來一般做完手術後物理治療都要六日，但係CEO（老婆）意志超強，只係做咗兩日物理治療就進步神速 呢個先至係真正「溫打烏文」。依家總算放下心頭大石，因為太太進行呢一個係風險高嘅手術。」

手術順利出院相。（Facebook）

棠哥透露原來由去年六月，太太已經是一直忍著痛楚也要堅持演完他們劇團最後的套戲，直到最近呢兩個月，走路的情況每況愈下，經常不受控跌倒，然後終於找到好醫生去醫治，他寫道：「咁多年嘅腰痛腳痛、走路問題，一直以為係腰部或者係坐骨神經痛，但係嗰位年輕嘅骨科醫生就話一定係關神經線嘅問題，於是立即轉介比神經科醫生，經過照MRI得出結果，原來係胸椎裏面生咗一粒腫瘤壓住神經線導致，終於搵到真正嘅病源，醫生話拖多一日就係差多一日。就嚟過年？乜都唔理啦！有乜嘢緊要得過健康？大家可能聽到都驚，要喺胸椎脊骨安全地取出腫瘤，又要免傷及神經線，係需要幾精細同高超嘅技術，好感謝醫生嘅精湛醫術，同埋親切關懷，亦感謝醫院嘅所有護士悉心照顧，更加唔少得，係各位網友真切嘅祝福同埋代禱。」

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