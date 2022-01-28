黃曉明Angelababy離婚｜楊冪趙麗穎同一命運　單親媽媽不用靠前夫

藝人黃曉明和Angelababy（楊穎），同時在微博上宣布離婚，並寫下「感恩過去所有，未來仍是家人！」，結束6年夫妻關係。黃曉明和baby多次傳出婚變，二人聚少離多，亦埋下今天結局的種子，而baby的婚姻結局，巧合地跟另外兩位電視劇流量女王楊冪和趙麗穎如出一轍，逃不出演藝界女強人的魔咒。

Angelababy外貌甜美年青，大把世界。（微博圖片）

近年圈中離婚消息，除了baby外，楊冪和趙麗穎分別宣布離婚，也是震驚娛樂圈，三人均是85後的當紅女星，電視劇流量女王，在婚姻問題上也有不少共通點，所以baby和黃曉明離婚，網民也不感到意外。Baby和楊冪跟前夫也是相差12年，最巧合是baby、黃曉明和楊冪一起演出過電影《何以笙簫默》，趙麗穎則上過黃曉明的綜藝節目《中餐廳》，彼此也是老相識。

黃曉明Angelababy離婚收場。（微博圖片）

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Baby、楊冪和趙麗穎在演藝事業上也是獨當一面，擁有個人的工作室，經濟能力可觀，而她們的另一半，黃曉明、劉愷威和馮紹峰在圈中也是出名帥哥，拍過不少膾炙人口的劇集、綜藝，夫妻各有各忙，聚少離多，感情也容易產生裂痕，而且baby、楊冪和趙麗穎也是30出頭，事業如日中天，當然不甘於相夫教子，加上花旦當打的時間比男星短，趁著年輕更要努力打拼。

楊冪身材驕人，是電視劇流量女王。（微博圖片）

楊冪跟劉愷威離婚後，醉心於演藝工作。（微博圖片）

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三位當紅花旦還有一個共通點，就是已經有小朋友，baby有兒子小海綿、楊冪有女兒小糯米、趙麗穎則有兒子想想，雖然婚姻失敗，但生命中不止有演藝事業，還有自己的骨肉作為精神寄託，更容易走出離婚的陰霾，重新出發。

趙麗穎回復單身後，事業更上一層樓。（微博圖片）

趙麗穎和馮紹峰聚少離多，最終離婚收場。（微博圖片）