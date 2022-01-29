霍啟剛分享兒時逗利是經歷　收廿蚊利是搵嫲嫲換錢：舊時好市儈嘅

被外界封為「豪門清泉」的霍啟剛與郭晶晶雖然家財萬貫，但兩人生活一向低調節儉，結婚9年的他們依然甜蜜如初，羨煞旁人。日前兩公婆一起包餃子，準備好迎接農曆新年，霍啟剛指他與太太是南方人與北方人結合，而因為疫情關係，郭晶晶已經好久沒有回北京，所以今次他們就一起下廚，整郭晶晶的家鄉美食餃子。兩人一邊介紹食材，一邊講解步驟，片中所見郭晶晶認真地搓麵粉、切豬肉，而霍啟剛就在旁邊幫手，兩人分工合作，默契十足！



霍啟剛與郭晶晶一起包餃子，準備好迎接農曆新年。（YouTube影片截圖）

兩人分工合作，默契十足！（YouTube影片截圖）

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在準備餡料的過程中，霍啟剛同郭晶晶亦有同大家分享童年時的過年習俗，郭晶晶透露以往在家鄉過年都會同家人一起放煙花，看春節晚會，而霍啟剛就回憶起每逢年三十晚，成家人會聚在一起食團年飯，到了年初一屋企就會聚集了好多來拜年的人：「我諗起碼每年都有百幾二百人，所以可想而知以前係都逗唔少利是嘅，朝早逗利是啦，夜晚一定係拆利是，會數，舊時好市儈嘅，永遠會有好多散紙，可能好多十蚊、二十蚊、五十蚊，咁數到差唔多呢，因為我嫲嫲同我一齊住，我就會用藉口問我阿嫲去換錢，可能係80蚊換100蚊，800蚊換1000呀，當然唔係呃佢，絕對冇欺騙同詐騙嘅成分，係擺明搶嘅，其實都好開心，好多呢啲咁嘅回憶，而家諗返轉頭都好開心。」

霍啟剛分享兒時逗利是的經歷。（YouTube影片截圖）

霍啟剛回憶起兒時與嫲嫲呂燕妮的相處點滴。（影片截圖）

網民紛紛留言大讚霍啟剛同郭晶晶兩公婆毫無架子，一手一腳包餃子夠貼地，羡慕他們結婚多年依然恩愛，更笑言霍啟剛分享兒時逗利是的經歷亦相當搞笑：「估唔到佢封利是都係得廿蚊」！