葉璇興奮自爆即將做辣媽引質疑　疑已與圈外男友結婚：誰說沒結啊

現年41歲的葉璇自離開無綫（TVB）後，轉往內地發展，除了拍劇之外，更成為綜藝節目的常客。近日葉璇獲邀擔任內地真人騷《嗨！辣媽》嘉賓，據知節目有30位素人辣媽參加，鍾麗緹及黃聖依就擔任導師，而擔任嘉賓的葉璇日前就拍片宣傳，並寫道：「即將當辣媽的心情無以言表。」不過有網民就提出質疑：「都還沒有結婚怎麼會有小孩？」沒想到葉璇隨即回覆：「誰說沒結啊。」疑似自爆已婚！



近日葉璇獲邀擔任內地真人騷《嗨！辣媽》嘉賓。（微博@葉璇）

葉璇曾與內地男友「小默先生」拍拖4年，她曾在內地綜藝節目《奮鬥吧主播》中親揭分手原因，透露兩人因撐不過異地戀的相思之苦而分手。直至去年8月，葉璇頻頻在微博上放閃，其後亦大方承認與圈外男友的戀情，雖然她表示男友是圈外人，所以希望低調戀愛，但蜜運中的她仍難掩心中興奮，連環貼出多個甜絲絲的帖子：「紀念一下煲電話粥到這個鐘點，突破每天五個小時，談戀愛就是一起講廢話」、「幸福，就是天天見面，還仍然心心念念」、「生命最美好的樣子，就是在愛的滋養下，每一天都在變成更好的你」、「幸福的新年第一天，就是無論他多忙，都會有時間陪你、和給你準備好吃的。」字裏行間都充滿住愛意。

葉璇曾與內地男友「小默先生」拍拖4年。（視覺中國）

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除了分享同男友之間的甜蜜點滴之外，葉璇還曾Post出婚紗照，引來外界猜測她好事近，不過當時她並未有正面回應。其實葉璇的感情史十分豐富，有「緋聞女王」、「筍盤收割機」之稱的她曾傳出不少緋聞，除了因拍劇與陳浩民、霍建華傳出緋聞之外，她更有一位香港億萬富豪契爺鄭裕彤，感情生活非常多姿多彩！

葉璇去年曾Post出婚紗照，引來外界猜測她好事近。（微博@葉璇）

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