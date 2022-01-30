年廿八︱林熙彤Hazel農曆年變身小廚神　整廿底蘿蔔糕大宴親朋

新人林熙彤（Hazel）去年剛出道，憑殺死人的甜美笑容，入行即獲得很多工作機會，接拍不同的廣告與拍攝工作，她更在短短個半月內接了三個MV的拍攝工作，合作的更是現今炙手可熱的歌手，包括林海峰的《AUNTIE》、越南靚仔歌手Vũ.的新歌《BƯỚC QUA NHAU》（一起走過）與張天賦與藍仔頭合唱的《聖誕很忙》，認真是MV界新寵。

Hazel親手製作蘿蔔糕，非常犀利。

虎年到了！烹飪了得的Hazel發揮小廚神本領，親手製作蘿蔔糕，年紀小小已入得廚房，她笑說：「我姑媽由我幼稚園嘅時候已經開始教我，由細到大都好鍾意煮嘢食，我識煮好多唔同嘅嘢食，每逢節日都會整唔同嘅食品，新年整蘿蔔糕、端午節包糉、聖誕整曲奇餅，我好鍾意整嘢食，整完好有滿足感，會當禮物送畀大家，大家開心，我又開心，又好有意思。新年當然整蘿蔔糕啦！每年都會整，整大概二十底架！」

成品好靚。

疫情肆虐，新一年Hazel祝願大家健康開心，她說：「以前全部親戚一齊團拜，食餐飯。今年新年未必方便可以周圍去拜年，唔緊要，最緊要大家都健康同開心，我都會留喺屋企整吓嘢食，趁呢個時間多啲陪屋企人。」

不過，Hazel依然會跟足傳統，今年更會買紅色內衣褲，沾沾旺氣，她笑說：「往年媽咪講過初一唔洗頭、唔准掃地、買新衫新褲，我都會做足架。今年係入行後過嘅第一個農曆新年，啲人教我買紅色內衣褲、買棵桃花，我都會試吓，希望可以多啲桃花，聽大家講娛樂圈桃花好緊要，我唔係想搵男朋友，係想人緣好啲，多啲工作機會。其實我細個同媽咪去商場嘅時候，都有聽媽咪講過，都試過喺桃花度跑兩個圈，哈哈！」

提到為何不考慮拍拖？她笑說：「專注事業同學業先，冇時間嘞！我啲時間唔夠，得閒陪吓嫲嫲、公公，仲有媽媽同細佬，仲要畀啲時間我自己，已經冇時間分出嚟。」

點擊下圖睇睇Hazel有幾Cute：

+ 3

至於新年願望，她笑言自己很貪心，願望多多，Hazel邊想邊說：「希望身體健康、工作、學業都要平衡到，踏入18歲就想考車牌、潛水牌、最希望可以創業，有自己的服裝品牌……哈哈！其實而家兩邊兼顧，辛苦但都好開心，學業上，上學期出咗成績都OK，希望年半後可以升返上大學；工作上希望可以試多啲唔同嘅嘢，咩都試吓，今年都試咗好多嘢，由只係影硬照，到而家拍綜藝、面對傳媒、拍MV，面對鏡頭都大膽咗，今年要學好咬字清楚，同時都想學演戲，就算影相都想試多啲唔同嘅，唔想只係框咗只係可愛一面，做吓雙面人都得架。我未演過戲，如果有得打交都幾好，我都有做開運動，打拳都難唔到我。」

場地提供：The Lighthouse 光舍

同場加映：17歲林熙彤Hazel拍外國歌手MV爆仙氣 原來同Angelababy好有關係