周柏豪「玻璃杯」潮文翻Hit　網民湧入舊po潮聖：十週年到此一遊

「今天不小心把心愛的水杯打碎了，事後我用了十五分鐘去細心欣賞，發現打碎了的玻璃碎，竟然比起平日那個形態更美...」當年周柏豪一篇因為打碎玻璃杯而寫下的舒情文，引來了網民瘋傳，事後眾多網民更表示欣賞他的文彩，更直接封他為「大文豪」。屈指一算，原來距離2012年1月30日，已正好過了十年！今日（30/01）更有不少網民走到當年的Facebook帖文下「朝聖」。



周柏豪。（《使徒行者2》）

全文回溫：「今天不小心把心愛的水杯打碎了 事後我用了十五分鐘去細心欣賞 發現打碎了的玻璃碎 竟然比起平日那個形態更美 然後我再用了十分鐘去打掃地方 再為其拍照 這短短的三十分鐘 算是今天我思緒最安穩的時間 打碎了的水杯 是我今天看過最美好的東西 而那水杯著地的那一聲 是聽過最美好的聲音 原來人生覺得最爛的事情 也未必是最糟 因為最糟的 可能一直就在眼前而未曾發現 又或者根本就是自己 我想我找到了答案」

今日（30/1）有不少網民湧進當年的帖文中，有網民留言說：「咁就十年？」「十周年到此一遊」「真係佩服柏豪，10年前已發現玻璃心的美」更有人問：「答案係咩？」亦有網民十分搞笑，說：「建議立入DSE。」