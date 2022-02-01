TVB主席許濤新歲賀詞暗藏玄機？　「鞏固行業裏領先地位」

今日（1/2）是大年初一，無綫電視有限公司（TVB）主席許濤一如以往代表全台職藝員發新歲賀詞，向廣大觀眾拜年。賀詞除了送上祝福，亦交代了採訪《2022北京冬季奧運會》的準備情況，以及TVB多個未來目標。

TVB主席許濤發新歲賀詞。

全文：

祥牛報捷去，金虎送春來，今天是大年初一，首先我謹代表電視廣播有限公司董事局同寅向大家拜年，祝願全體職藝員同事福虎生財、豐衣足食、萬事順境、闔家安康！



農曆新年是最傳統團團圓圓的大喜慶日子，在此向大家送上致誠祝福之餘，我亦代表冬奧體育組同事向大家報捷平安，大隊已到達北京冬奧村，為2月4日至20日在北京隆重舉行的《2022北京冬季奧運會》作最全面的採訪準備，另一邊廂，製作組統籌了超過60位香港歌影視紅星與及一眾聲夢學員錄製北京冬奧主題曲《一起向未來》，今天已於全國及各大電子平台作首播，凝聚團結、薪火相傳向全世界展示國家對是次舉辦國際矚目盛事的信心。



2022年為香港回歸祖國二十五周年紀念，同時亦為本台成立五十五周年，對國家和特區、香港市民與觀眾，都是一個非常有意義值得紀念的日子。有如我一直所強調，TVB時刻肩負著社會責任，在2022年這個重大的紀念時刻，我們要繼續向前，為香港的市民創作最佳的影視、資訊作品，給觀眾帶來最美好的回憶。與此同時，公司正逐步整合資源，積極發展電子商貿業務及影視數碼平台，拓展大灣區及國際新媒體市場商機，繼續為來自不同媒介的觀眾群帶來更全面性的視訊娛樂。



期盼新一年大家謹守崗位，共同努力，鞏固TVB於行業裡的領先地位。



在此，我祝願各位百尺竿頭，更進一步！



許濤

