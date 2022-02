屬虎的男神吳彥祖 (Daniel) 今年將踏入48歲,但他依然充滿魅力,少年時代的他更是顏值逆天得足以迷倒全城女生。昨日他就趁農曆新年於IG分享了他的絕密童年照同大家拜年,留言表示:「Happy Lunar New Year all from my 8 year old self! May the year of the tiger bring you all health and happiness. Gong Xi Fai Cai! Gung Hai Fat Choy!」祝願各位新年快樂,身體健康,恭喜發財。相中的他只有8歲,穿上了大戲服飾,一身打扮英氣十足,小小年紀已經非常靚仔,是真正的小鮮肉,可說是3歲定80,無添加靚樣由細帥到大,一早已奠定其男神之路。

