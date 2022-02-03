「美國隊長」基斯伊雲斯疑似新歡曝光　戀細16年葡萄牙女星

現年40歲的基斯伊雲斯（Chris Evans）憑飾演「美國隊長」而爆紅，更成為全球女士們心目中的完美對象。被譽為荷里活鑽石黃老五的基斯伊雲斯日前被外媒爆出戀上Netflix劇《修女戰士》（Warrior Nun）的女主角Alba Baptista！

「美國隊長」基斯伊雲斯被譽為荷里活鑽石黃老五。（IG/@chrisevans）

Alba比Chris Evans年紀細16年。（IG/@alba.baptista）

據外媒報道，基斯伊雲斯本月初在社交平台上載限時短片時，被眼利的網民認出他身在Alba的家鄉葡萄牙里斯本。消息指，基斯早於2020年開始留意Alba，在劇集上架後便追蹤了女方的Instagram，而Alba則於去年6月開始追蹤基斯。有網民推測兩人在歐洲見面，男方早前曾在布拉格、捷克與法國拍攝新戲《The Grey Man》，而Alba就在西班牙拍攝劇集第二季。更有人估計女方新年時上載的照片，是攝於男方洛杉磯寓後園。另外，Alba亦被發現追蹤了基斯家人的IG，讓這段戀情的真實度大大提升。

「美國隊長」基斯伊雲斯被譽為荷里活鑽石黃老五。（Getty Images）

現年24歲的Alba比基斯細16年，年紀輕輕就在葡萄牙電影《Miami》及電視劇《Jardins Proibidos》中擔任女主角，更被指無論樣貌及身型都跟初出道的Elliot Page（原名Ellen Page）極為神似。精通葡、德、法、英4國語言的Alba首次在《修女戰士》中以英語演出，其演出獲劇迷讚賞，不做作的風格被網民封為新一代女神。

Alba憑Netflix劇《Warrior Nun》而爆紅。（劇集海報）

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